O que talvez não saiba que pode fazer num quarto de hotel para ter férias tranquilas

Viajar é mesmo o melhor dos dois mundos, especialmente quando a estadia é num hotel Provavelmente já deve ter passado pelo problema das cortinas, que entra sempre um raio de luz quando não são daquelas que conseguimos fechar na totalidade.

No entanto, não é só este pormenor. Existem pequenos detalhes no quarto de hotel que podem tornar a sua estadia ainda mais tranquila e tornar as suas férias ainda mais cómodas. A criadora de conteúdos Sorrialista partilhou no seu Instagram três dicas simples que fazem toda a diferença e que muita gente desconhece.

1. Diga adeus à luz a entrar pelas cortinas

Não há nada pior do que tentar dormir e perceber que as cortinas do quarto deixam entrar luz pelas laterais. A solução? Usar os cabides com molas que estão no roupeiro (normalmente usados para pendurar calças ou saias) e prender as cortinas entre si. Resultado: escuridão total e um sono muito mais tranquilo.

2. Faltou a ficha ou o adaptador? A televisão resolve

Esquecer-se da ficha do carregador ou aperceber-se de que a tomada do país é diferente pode ser um contratempo, mas há um truque fácil. Muitas televisões de hotel têm uma entrada USB na parte de trás ou lateral. Basta ligar o cabo do telemóvel diretamente à TV e carregar o dispositivo como se estivesse numa tomada normal.

3. Não precisa da chave para manter as luzes acesas

Muitos hotéis têm um sistema em que é necessário colocar o cartão do quarto numa ranhura para ativar a eletricidade. No entanto, caso queira sair sem desligar tudo (por exemplo, para carregar o telemóvel), pode utilizar outro cartão qualquer — um cartão multibanco, de supermercado ou de pontos. Funciona da mesma forma e poupa a preocupação de ficar sem bateria ao regressar.