Discreta sobre a vida familiar, uma das mulheres mais amadas (e odiada) do país mostrou como passa férias

Motiva muita admiração, enche salas de espetáculos e é ouvida por milhares de pessoas diariamente. Mas também não lhe faltam desamores e quem a critique sem hesitar. Falamos de Joana Marques, que mostrou como passou as suas férias entre família e amigos no Algarve.

A autora de “Extremamente Desagradável” mostrou imagens com alguns detalhes sobre como foram passados os seus dias de descanso, “Descobri que dá para legendar todas as fotos mas não sei se tenho assim tanto para dizer. Fiquem pra ver”, escreveu no Instagram.

Entre as imagens, mostrou a praia onde esteve, entre arribas algarvias. Acompanhada pelo marido, Daniel Leitão, e pelos filhos, esta publicação é uma espécie de diário visual de férias. Não deixámos de reparar no livro "Uma Catastrófica Visita ao Zoo", do escritor suíço Joël Dicker, uma história que pode ser lida em todas as idades.

Casados desde 2014, Joana Marques e Daniel Leitão estão juntos há mais de uma década e têm dois filhos.

Veja as imagens: