Esqueça os lagos da Suíça: este paraíso de piscinas naturais com águas cristalinas está em Portugal

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Descobrimos Cortes do Meio, na vertente sul da Serra da Estrela, graças às dicas da influencer Inês Ribeiro, com 45 mil seguidores no Instagram. Esta pequena aldeia é conhecida como a “capital das piscinas naturais”, oferecendo poços de águas cristalinas ideais para quem procura contacto direto com a natureza num cenário único.

Para os amantes de caminhadas, a Rota das Pontes é um percurso circular de 7,5 km que passa por algumas das melhores piscinas naturais da região. O percurso começa junto ao parque infantil da freguesia e revela paisagens que combinam água, vegetação e tranquilidade, perfeitas para uma escapadela de fim de semana ou uma pausa da rotina.

Antes de partir, vale a pena equipar-se com calçado confortável, água e protetor solar. E não esquecer: respeitar o local, mantendo-o limpo, garante que Cortes do Meio continue a ser um refúgio perfeito para quem quer desconectar e desfrutar da natureza de forma simples e genuína.