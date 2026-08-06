Portugueses preferem repartir as férias ao longo do ano

Praia, campo, férias longas, períodos curtos de descanso… quais são preferências dos portugueses quando se trata das férias de verão? Para perceber as tendências de consumo nacionais neste domínio, a ConsumerChoice realizou um estudo que traça o perfil dos portugueses. E uma das conclusões refere que 72% dos inquiridos prefere fazer várias escapadinhas férias curtas ao longo do ano, em vez de concentrar o orçamento numa única viagem prolongada.
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Além disso, 34% dos portugueses prefere os destinos de praia e costeiros, destinos esses que em 2025 reuniam 28% das suas preferências. Paralelamente, o interesse dos portugueses por resorts e pacotes “com tudo incluído” (procurando soluções cómodas e centradas no conforto), também aumentou ao passar de 10%, em 2025, para 13% este ano.
Questionados sobre o local onde pretendem passar as suas férias, 43% dos inquiridos no estudo revelou querer viajar em Portugal ou no estrangeiro, procurando combinar diferentes experiências de viagem.
Outra das conclusões aponta para o facto das férias de cerca de 66% dos portugueses serem maioritariamente vividas em família, em momentos de convívio, descanso e partilha.
Outro indicador avaliado foi o planeamento das férias, verificando-se que os portugueses organizam as férias/ viagens cada vez com mais antecedência. Para garantirem os melhores preços e terem acesso a mais opções, 49% começa o planeamento entre três a seis meses antes da data partida.
E nesse processo, à semelhança dos anos últimos anos, as plataformas online assumem um papel central. Em 2026, plataformas como Booking ou Airbnb mantêm-se como o principal canal de reserva para 46% dos participantes.
Quanto aos meses preferidos para viajar, junho e setembro são citados por 38% dos inquiridos. Enquanto isso, os hotéis são a opção preferida para 33% dos portugueses, seguindo-se os resorts com tudo incluído (18%).
Já no tipo de atividades privilegiadas durante o período de férias, 31% assume que o descanso é a principal motivação, 22% prefere visitar pontos turísticos e 18% explorar a gastronomia local.
Por último, qual será a relação dos portugueses com o trabalho durante as férias? 36% consegue desligar-se do trabalho, revelando a preocupação de equilibrar a vida profissional e o tempo de descanso.
Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders