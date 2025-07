59% dos portugueses querem pagar as férias em prestações sem juros

Outros artigos:

Um novo inquérito conduzido pela Klarna, banco digital e fornecedor de pagamentos flexíveis a nível global, revela que o método de pagamento "Compre agora, pague depois" (BNPL – Buy Now, Pay Later) está a afirmar-se de forma crescente no setor do turismo e viagens, com mais de metade (59%) dos inquiridos nacionais a afirmar que gostaria de poder pagar viagens de valor elevado, como no alojamento ou no transporte, em parcelas iguais e sem juros.

Embora a penetração direta do BNPL em pagamentos de férias ainda tenha espaço para crescer, os dados revelam uma procura latente e um interesse significativo por parte dos viajantes nacionais.

Além disso, 19% dos inquiridos já utilizaram BNPL em alguma despesa relacionada com viagens — incluindo transporte, alojamento, atividades e itens essenciais — o que indica uma adoção crescente desta modalidade, comparando com métodos mais tradicionais como o cartão de crédito (10%).

Quando confrontados com a possibilidade de as companhias aéreas ou plataformas de viagens oferecerem BNPL sem juros, 50% dos consumidores afirmaram que essa opção influenciaria positivamente a sua decisão de reserva. Este dado representa uma oportunidade estratégica para empresas do setor turístico, que podem utilizar o BNPL como fator diferenciador e de fidelização.

“O BNPL está a crescer em Portugal, também com uma expressão significativa no setor do turismo, onde cada vez mais marcas apresentam este tipo de soluções aos consumidores, explica Alexandre Fernandes, Country Manager da Klarna para Portugal e Espanha.

Os consumidores portugueses valorizam fortemente descontos e reembolsos (63%), assim como planos de poupança (52%) como ferramentas de financiamento de viagens. A abertura ao BNPL destaca-se como uma tendência emergente, especialmente ligada a estas tendências que permitem que os consumidores possam comprar com maior antecedência. Numa conjuntura em que 26% dos consumidores reportam orçamentos mais baixos em relação ao ano passado, as soluções financeiras flexíveis ganham relevância e podem desempenhar um papel importante na dinamização do consumo turístico.

TAP Air Portugal, Booking.com, Airbnb ou eDreams estão entre as marcas líderes do setor do turismo que já disponibilizam a Klarna como meio de pagamento no seu checkout, permitindo aos consumidores fazerem o pagamento das suas reservas em três parcelas iguais e sem juros.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders