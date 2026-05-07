A apenas 20 minutos de Lisboa fica este resort com piscina, spa e apartamentos familiares

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Nem sempre é preciso fazer grandes viagens para conseguir desligar da rotina. A curta distância de Lisboa, há um refúgio junto ao Tejo que tem vindo a conquistar quem procura descanso, silêncio e uma escapadinha a dois sem complicações.

A criadora de conteúdos Inês Ribeiro, com mais de 70 mil seguidores no Instagram, destacou nas suas redes sociais o Praia do Sal Resort, situado em Alcochete, que combina vista privilegiada sobre o rio Tejo, um ambiente relaxante e uma oferta que inclui hotel, apartamentos turísticos e spa.

Um dos grandes destaques do espaço é a piscina exterior com vista para o rio, ideal para aproveitar os dias de sol longe da agitação da cidade. O resort conta ainda com spa aberto 24 horas, piscina interior aquecida, sauna, banho turco e serviços de massagens, incluindo opções para casais.

Para quem prefere estadias mais completas, o Praia do Sal disponibiliza apartamentos equipados que vão desde estúdios até opções com três quartos, tornando-se também uma alternativa prática para famílias ou grupos.

Na componente gastronómica, o restaurante Omaggio aposta na cozinha italiana, com pizzas, massas e pratos tradicionais, além de momentos de música ao vivo que ajudam a criar um ambiente mais descontraído ao final do dia.

Outro dos pontos fortes da localização é a proximidade à Vila de Alcochete, conhecida pelas ruas típicas, esplanadas junto ao rio e ambiente tranquilo, ideal para passeios ao final da tarde.

Os preços variam consoante a época do ano e o tipo de alojamento escolhido. Em média, estúdios e apartamentos T1 começam nos 120 euros por noite e os apartamentos maiores, incluindo opções até três quartos, podem variar a partir dos 130 euros por noite. Veja no site as ofertas que o Praia do Sal tem.

Durante o verão e fins de semana, os valores tendem a ser mais elevados.