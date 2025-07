Férias sem stress: estas são as 5 estratégias para descansar

Outros artigos:

Com o verão à porta, milhares de trabalhadores começam a preparar-se para o tão desejado período de descanso. No entanto, em muitos casos, as férias acabam por não cumprir o seu verdadeiro propósito: recuperar energias, equilibrar o bem-estar e garantir uma pausa com impacto positivo na saúde mental.

De acordo com dados do estudo Global Workforce of the Future 2024, promovido pelo Grupo Adecco, apenas 37% dos profissionais conseguem desligar verdadeiramente durante as férias, o que levanta um alerta importante sobre a forma como estamos a encarar o descanso.

Para ajudar empresas e colaboradores a prepararem este período com mais consciência e planeamento, a Adecco Portugal partilha cinco recomendações fundamentais para ir de férias sem preocupações.

1. Planear com antecedência e comunicar bem

O primeiro passo para desligar com tranquilidade é garantir que a equipa está preparada para a ausência. Comunicar com antecedência, documentar processos e delegar tarefas são práticas fundamentais. O ideal é que nada fique por esclarecer no último dia.

2. Definir limites e respeitá-los

Durante as férias, é essencial criar regras claras sobre a disponibilidade — e, acima de tudo, cumpri-las. Se for mesmo necessário manter um canal de contacto, deve estar definido e limitado. A desconexão é um direito e uma necessidade.

3. Evitar a culpa: o descanso é produtivo

Desligar não é sinónimo de irresponsabilidade. Pelo contrário, vários estudos demonstram que colaboradores que tiram férias regulares têm 25% mais produtividade e 40% mais probabilidade de serem promovidos. O descanso é um investimento na performance futura.

4. Criar uma cultura que valorize o bem-estar

As lideranças têm um papel determinante na forma como o descanso é vivido nas equipas. Se os líderes dão o exemplo — desligando sem culpa — as equipas sentem-se mais seguras para fazer o mesmo, por isso, a cultura de bem-estar começa no topo.

5. Preparar o regresso com leveza

Para evitar o efeito “choque pós-férias”, o ideal é reservar algum tempo no regresso para organizar tarefas, responder com calma e reentrar no ritmo. Uma transição gradual reduz o stress e aumenta a motivação.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders