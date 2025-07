Seis dicas para aproveitar as férias sem gastar muito

Com as férias a chegar, todos queremos aproveitá-las da melhor maneira. Descansar, estar com família e amigos e fazer aquilo de que mais gostamos. No entanto, é também importante que estes dias não causem estragos difíceis de reparar na carteira.

Fique a par de alguns conselhos e dicas para aproveitar as férias sem gastar muito.

Primeiro, há que saber quanto pode gastar

Para manter as contas controladas durante as férias, comece por fazer um orçamento. Cada pessoa e cada família saberá qual a melhor forma de fazer esse orçamento. Pode ser algo mais geral, ou uma divisão mais precisa por categorias (alojamento, transporte, alimentação)

Se vai para fora, procure saber mais antes de partir

Caso vá passar férias a outra cidade ou país, pode ser vantajoso estudar o destino antes de partir, sobretudo nas questões relacionadas com gastos. Procure perceber como funcionam os transportes e se vai precisar de comprar um passe turístico, ou se é melhor ir comprando viagens individuais, por exemplo.

O mesmo é válido para museus, monumentos e outras atrações. Quais quer visitar e quais são os preços? Há diferenças entre comprar online ou no local?

Atenção às refeições em locais turísticos

Não é novidade que os restaurantes em locais turísticos têm uma maior probabilidade de praticar preços mais altos. E a qualidade nem sempre acompanha o preço.

Assim, faça um pequeno desvio e procure fazer as refeições em sítios mais calmos e fora da agitação turística. Tenha também atenção ao facto de haver restaurantes que têm preços diferentes ao almoço e ao jantar, com esta última refeição a ser mais cara.

Por fim, preparar algumas refeições em casa para comer durante o dia é também uma excelente forma de poupar nas férias.

Com as crianças, aproveite atividades gratuitas

Se vai passar as férias com crianças, há várias atividades gratuitas que podem fazer. As tradicionais idas à praia ou ao parque são algumas delas. Neste caso, se não viver perto de um destes sítios, tem apenas de contar com os gastos em transportes ou combustível e em comida.

Pode também aproveitar a gratuitidade em museus e monumentos ou ver se a Câmara Municipal dinamiza alguma atividade gratuita para crianças.

Férias em casa? Aproveite para relaxar

As férias em casa não têm de ser menos interessantes do que aquelas passadas noutro destino. Pode, por exemplo, aproveitar para ler aqueles livros que estão à espera na estante.

Pode até criar um novo cantinho especial dedicado à leitura ou aproveitar a varanda ou outro espaço exterior para ler ao ar livre. E tudo isto sem gastar dinheiro.

Prepare uma sessão de cinema caseira

Pode usar o tempo que tem nas férias para ver os filmes que tem na lista, descobrir novos títulos ou até rever as obras favoritas. Para tornar a experiência melhor, prepare uma sessão de cinema caseira com pipocas incluídas.