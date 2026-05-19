Este pedaço de terra é um paraíso em Portugal e tem água quente. Barco para lá chegar custa 2 euros

Férias mais baratas que o Algarve? Estes três destinos de praia ficam mesmo ao lado de Portugal

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Se procura um destino de férias diferente e tranquilo para este verão, a Ilha da Armona continua a ser uma das escolhas mais especiais do Algarve. Situada na Ria Formosa, esta ilha é um verdadeiro refúgio natural onde não existem carros e onde o ritmo desacelera logo à chegada, convidando a aproveitar o ambiente de forma mais simples e relaxada.

O acesso faz-se a partir de Olhão, onde partem os barcos que levam os visitantes até à ilha. A travessia é curta, entre 15 a 20 minutos em ferry regular, e tem preços bastante acessíveis: os adultos pagam 2,10 euros na viagem simples ou 4,20 euros ida e volta, enquanto as crianças pagam 1 euro na ida ou 2 euros no bilhete de ida e volta. Existe ainda a opção de barcos-táxi para quem procura maior flexibilidade de horários e pontos de desembarque.

Ao chegar, a paisagem muda por completo. A ilha recebe os visitantes com ruas de areia, casas brancas e flores coloridas que criam um cenário quase idílico, sem trânsito nem ruído. Um passeio a pé pela zona central é a melhor forma de a descobrir, embora seja aconselhável evitar as horas de maior calor para aproveitar melhor a experiência.

A recompensa surge ao chegar à praia, com mar cristalino, bancos de areia branca e águas normalmente calmas e mornas. As dunas preservadas prolongam-se ao longo da costa, criando um ambiente natural praticamente intocado. A zona balnear está equipada com alguns serviços, como cafés, palhotas e casas de banho, mas quem procura mais privacidade pode sempre explorar os extremos da ilha.

A Armona conta ainda com alguns restaurantes típicos onde é possível jantar com vista para o ambiente natural envolvente. No entanto, para regressar depois do pôr do sol é necessário recorrer novamente ao barco-táxi, uma vez que o serviço regular não funciona até tão tarde. Combinando natureza, tranquilidade e uma atmosfera única, esta ilha mantém-se como um dos destinos mais encantadores do Algarve para umas férias diferentes.