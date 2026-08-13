Gosta de viajar sozinho? Conheça os destinos mais seguros do mundo

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Decidir fazer uma viagem sozinho, quer seja homem ou mulher, exige sempre algum cuidado na escolha do destino, porque alguns países não são muito amigáveis para quem viaja a solo, ou por questões de segurança ou por falta assistência médica, por exemplo.

A verdade é que não há nenhum destino que seja 100% seguro e, por isso, aventurar-se a fazer uma viagem sozinho pode ser intimidante, mas uma experiência que, quando bem organizada, pode ser muito gratificante.

Por isso, se é estreante nesta aventura de viajar sozinho pode contar com a ajuda do site norte-americano Squaremouth para fazer a sua pesquisa. Trata-se de um site de comparação de seguros de viagem que analisou mais de 100 países para identificar os que considera mais seguros para visitar. Avaliou destinos com desenvolvimento humano "muito alto" ou "alto" (de acordo com o Índice de Desenvolvimento Humano), e analisou elementos como a pontuação do destino no Índice Global da Paz, a perceção de segurança, com base em dados do Numbeo, a velocidade média de download da internet móvel e o acesso a cuidados médicos.

No top 10 mundial dos países mais seguros para viajantes individuais, a presença europeia é dominante com sete países na lista. O Estado de San Marino ficou em primeiro lugar no ranking, com um índice de risco de 0,78 em 10. Os habitantes locais têm uma elevada perceção de segurança pessoal – 90% dos entrevistados afirmaram sentir-se confortáveis ​​a caminhar sozinhos à noite –, e o país também beneficia de um bom sistema de saúde. Em segundo lugar do top 10 ficou Andorra , com uma pontuação de risco de 1,33 em 10, e em terceiro Singapura, com uma pontuação de 1,56 em 10.

Os 10 destinos mais seguros para viajantes individuais:

São Marino Andorra Singapura Áustria República Tcheca Catar Estónia Brunei Dinamarca Eslovénia

Por oposição aos mais seguros, a Squaremouth também identificou os menos seguros para quem viaja sozinho e aqui a liderança coube à Venezuela, com um risco de 9,74 em 10. Completam este top 10 o Peru, Gabão, Colômbia, Bolívia, Jamaica, Guiana, Equador, Trinidad e Tobago e África do Sul. São destinos mais arriscados para quem valoriza a segurança pessoal, e que se calhar deve considerar visitar em grupo.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders