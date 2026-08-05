Aos 52 anos, Fernanda Serrano mostra-se mais sensual do que nunca em biquíni reduzido

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Fernanda Serrano esteve a desfrutar de umas férias no Algarve, na companhia dos filhos e de um grupo de amigos com caras bem conhecidas da televisão portuguesa. A atriz partilhou uma série de registos fotográficos alusivos àquela 'escapadinha' no sul do País, e saltaram à vista as fotos em que posa em biquíni.

Nas redes sociais, Fernanda Serrano partilhou algumas imagens a andar de barco e mostra-se com um biquíni castanho, com padrão polka dot, que deixa em evidência o corpo escultural de que é dona, aos 52 anos.

A caixa de comentários aquela partilha encheu-se de rasgados elogios à sua excelente forma física. "Belíssima", "A mais linda, por fora e por dentro", "Estás maravilhosa", "Minha Deusa", "Tão linda e Sensual", "Muito gata, não é para todos, vida é bela, guapissima, show", "A mulher mais bonita de Portugal", "Corpo de deusa", "Lindíssima mulher admirável", "sempre elegante", são alguns dos comentários que se podem ler na partilha.

Percorra a galeria que preparámos para si e veja as fotos que estão a dar que falar