Aos 52 anos, Fernanda Serrano cumpre sonho que há muito queria concretizar: "Sinto-me pequena e ao mesmo tempo tão grande"

Há sonhos que ficam guardados durante anos, à espera do momento certo para se tornarem realidade. Fernanda Serrano decidiu que era tempo de concretizar um dos seus e enfrentou um desafio que a levou até à montanha do Pico, nos Açores, numa aventura que juntou superação, natureza e amor.

Aos 52 anos, a atriz partilhou nas redes sociais imagens da experiência e um desabafo sobre tudo aquilo que esta conquista significou para si. «Ontem comecei a subir ao ponto mais alto de Portugal. Um desafio que há muito queria concretizar e que, finalmente, começou a ganhar forma», contou.

Foram quatro horas de subida até chegar à cratera. Mas a aventura não terminou com o esforço da caminhada. Fernanda Serrano revelou que acabou por adormecer «sob o céu mais bonito que alguma vez sonhei poder encontrar», numa experiência que descreveu com emoção e gratidão.

Fernanda Serrano reflete sobre os próprios limites

Mais do que a conquista física, a atriz destacou aquilo que os desafios podem ensinar sobre nós próprios. Na publicação, explicou que estas experiências nos levam para lá do que julgamos ser capazes de fazer, obrigando-nos a persistir e a enfrentar os nossos limites.

«Testam os nossos limites, ensinam-nos a persistir e lembram-nos de que somos capazes de muito mais do que imaginamos», escreveu.

A reflexão ganhou ainda mais significado ao recordar o sonho antigo que finalmente conseguiu concretizar. Para Fernanda Serrano, sair da rotina e procurar novas experiências é também uma forma de continuar a descobrir o mundo e a si própria.

«Hoje, no silêncio da montanha, debaixo de um céu infinito, sinto-me pequena, perante a grandeza da natureza e, ao mesmo tempo, tão grande por ter chegado até aqui», confessou.

A declaração especial a Manuel

Nesta aventura, Fernanda Serrano não esteve sozinha. A atriz partilhou o desafio com Manuel, a quem dedicou palavras de carinho e agradecimento, reconhecendo o papel que teve na concretização deste sonho.

«Há coisas que tornam esta aventura ainda mais especial: poder vivê-la com alguém que amo tanto e que alinha sempre comigo nestas loucuras boas da vida», escreveu.

A atriz agradeceu-lhe também por ter sido o mentor do desafio e por a ter ajudado a transformar uma vontade antiga numa realidade.

«Obrigada, Manuel, por teres sido o mentor deste desafio, por teres começado este namoro há já tantos meses e por me teres ajudado a transformar vontade em realidade. Sem ti, não estaria aqui!», declarou.

A publicação terminou com uma mensagem que resume o significado desta experiência para a atriz: continuar a desafiar-se, alimentar os sonhos e, sempre que possível, partilhar o caminho com quem ama.

«O sonho trouxe-me até aqui. O amor tornou tudo ainda mais bonito», concluiu Fernanda Serrano.