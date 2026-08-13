Ainda se lembra de Fernando Couto? O cabelo comprido era a sua imagem de marca: agora está quase irreconhecível

Há caras que mudam com o tempo. E depois há aquelas que ficam tão associadas a uma determinada imagem que quase parece impossível imaginá-las de outra forma. Fernando Couto é um desses casos.

Quem acompanhou a Seleção Nacional nos anos 90 e 2000 dificilmente se esquece do antigo defesa-central com o cabelo comprido, volumoso e cheio de caracóis. Era quase uma extensão da camisola das quinas: entrava em campo e aquele cabelo fazia parte da personagem.

Agora, basta passar pelas redes sociais do antigo craque para perceber que os tempos mudaram, e muito. Aos 57 anos, Fernando Couto apresenta-se com o cabelo bastante mais curto e, sobretudo, grisalho. Uma mudança de visual que o deixa muito diferente daquela imagem que ficou na memória de toda uma geração.

O cabelo que também marcou uma geração

Antes dos cabelos grisalhos, dos momentos em família e das fotografias descontraídas, Fernando Couto era uma das figuras incontornáveis do futebol português.

Nascido em Espinho, em 1969, construiu uma carreira de enorme dimensão, passando por clubes como FC Porto, Parma, Barcelona e Lazio. Na Seleção Nacional, chegou às 110 internacionalizações A e tornou-se um dos nomes de referência da chamada geração de ouro do futebol português.

Mas, para muitos adeptos, há outra coisa que permanece particularmente viva na memória: aquele cabelo. Comprido, farto, encaracolado e impossível de ignorar, acompanhou-o durante boa parte da carreira e tornou-se uma das suas imagens de marca.

Hoje, olhando para as fotografias mais recentes, a diferença é evidente.

Uma vida longe dos relvados

Desde que pendurou as chuteiras, Fernando Couto afastou-se naturalmente do protagonismo permanente que tinha enquanto futebolista, mas continua a partilhar alguns momentos da sua vida nas redes sociais.

E o registo é bem diferente do dos tempos de competição. Há fotografias de viagens, festas, encontros com amigos e muitos momentos de descontração em família. O antigo internacional português mostra-se numa fase mais tranquila da vida, ao lado da mulher, Marta Couto Alves, e dos filhos.

Fernando Couto e Marta casaram-se em 2016. O casal tem dois filhos em comum, Manuel e Sofia, que se juntam às três filhas que o antigo jogador teve de uma relação anterior. Entre férias, celebrações e momentos em família, o ex-futebolista vai mostrando um lado mais descontraído e privado, bem distante da imagem do defesa-central de cabelo comprido que tantas vezes vimos a lutar por cada bola.