Vestida de branco e com rendas, Sara Vidal anuncia a data do casamento com Fernando Daniel: mas há um detalhe do look que "engana" à primeira vista

O branco não podia faltar, mas Sara Vidal parece ter trocado o vestido de noiva tradicional por uma opção mais discreta e contemporânea. O segredo está nas duas peças que, em conjunto, criam a ilusão de um vestido.

Fernando Daniel e Sara Vidal voltaram a dar que falar ao partilharem imagens românticas que antecipam uma das datas mais especiais das suas vidas. O casal, que está noivo desde novembro de 2023, anunciou que vai casar-se a 8 de setembro de 2027, mas há um pormenor nas fotografias que merece um olhar mais atento: o visual escolhido por Sara Vidal.

À primeira vista, a futura noiva parece usar um vestido branco de inspiração romântica, com renda e uma saia comprida, fluida e elegante. Mas há um detalhe que quebra a tradição — e que pode passar despercebido numa primeira observação: o que parece ser um vestido é, na realidade, um conjunto de duas peças, composto por saia e top.

O branco mantém-se, mas o vestido dá lugar a um conjunto

O branco continua a ser uma das escolhas mais associadas às noivas e Sara Vidal não parece querer abdicar dessa tradição. A diferença está na forma como a interpreta.

Nas imagens partilhadas, o conjunto rendado combina delicadeza e elegância, com um top que se integra visualmente na saia e cria uma silhueta contínua. O resultado é um coordenado que, visto à distância, se confunde facilmente com um vestido de noiva.

É precisamente essa ilusão que torna o look interessante: em vez de recorrer à estrutura de uma única peça, Sara aposta numa combinação de duas peças que funciona como um todo. A renda reforça o lado romântico, enquanto a saia comprida acrescenta movimento e leveza ao visual.

Uma escolha que mantém a estética clássica associada ao casamento, mas que se afasta da imagem mais convencional do vestido de noiva. O resultado é delicado, feminino e elegante, sem precisar de elementos excessivos para se destacar.

Um anúncio romântico que voltou a colocar o casal no centro das atenções

As fotografias surgem no contexto do anúncio da data do casamento de Fernando Daniel e Sara Vidal. O casal partilhou um vídeo de inspiração cinematográfica, com um cenário decorado com flores e imagens de grande cumplicidade. A publicação foi acompanhada pela declaração «Fui feita para ti», enquanto a data de 8 de setembro de 2027 assinala o dia escolhido para oficializar a relação.

Juntos desde 2016, Fernando Daniel e Sara Vidal ficaram noivos em novembro de 2023. O pedido aconteceu durante um concerto do cantor na Super Bock Arena, no Porto, perante o público, num momento que rapidamente ganhou destaque na imprensa e nas redes sociais.

O casal tem dois filhos, Matilde e Fernando, e prepara agora uma nova etapa da vida em comum.

Apesar da estética nupcial das imagens, o anúncio conhecido diz respeito à data do casamento em 2027. Não há, nas informações consultadas, confirmação de que Fernando Daniel e Sara Vidal já tenham celebrado o casamento pelo civil.

Para já, entre o romantismo das fotografias e a expectativa em torno do grande dia, é o visual de Sara Vidal que merece atenção: um conjunto branco e rendado que respeita a tradição, mas que, graças à combinação de saia e top, lhe dá uma interpretação diferente.