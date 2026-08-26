Saiba escolher as ferramentas certas para cada projeto

Uma das falhas mais comuns em bricolage é utilizar ferramentas inadequadas para cada trabalho. Antes de começar, confirme se tem a broca correta para o material que vai perfurar e utilize equipamentos de proteção, como luvas e óculos.

Berbequins com controlo de velocidade oferecem maior precisão e reduzem o risco de danificar superfícies. Manter as ferramentas limpas e organizadas também prolonga a durabilidade do equipamento e melhora a segurança durante os trabalhos.

Investir em ferramentas básicas de qualidade pode fazer toda a diferença no resultado final.

Dica de mestre: Se precisa de renovar a sua caixa de ferramentas, passe por maxmat.pt ou por uma das nossas 33 lojas. Já sabe que na Maxmat tudo se arranja para trabalhar em segurança

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