Facebook Instagram
Dicas

Chegou ao Lidl o conjunto de chaves de fendas essencial em qualquer casa

O kit combina os dois dos tamanhos mais usados o que o torna extremamente versátil, tanto para pequenas reparações domésticas como para trabalhos mais exigentes
IOL
Há 2h e 18min
Mercadona dá mais uma semana de férias e um salário extra em 2026

Chegou às lojas Lidl um dos conjuntos de ferramentas que qualquer casa deve ter na despensa. Trata-se de um conjunto de chaves com 94 peças e que está a 39,99 euros.

A caixa robusta e bem organizada, de plástico resistente, tem uma pega integrada para transporte fácil. Ao abrir, tudo está pensado para ser prático: cada peça tem o seu encaixe próprio, evitando perdas e facilitando a arrumação após a utilização.

O que inclui este conjunto?

O kit combina dois dos tamanhos mais usados — 1/4" e 1/2" — o que o torna extremamente versátil, tanto para pequenas reparações domésticas como para trabalhos mais exigentes em automóveis ou bricolage.

No interior, como se pode ver nas imagens, encontramos:

  • Chaves de caixa de vários tamanhos (curtas e longas)
  • Duas catracas ergonómicas, com pega antiderrapante
  • Extensões, juntas universais e adaptadores
  • Conjunto completo de bits (Torx, sextavados, Phillips, Pozidriv e fenda)
  • Chaves e acessórios adicionais para alcançar zonas de difícil acesso

Por 39,99 euros, este conjunto tem uma excelente relação qualidade-preço, sobretudo tendo em conta o número de peças e a variedade incluída.

RELACIONADOS
Mercadona dá mais uma semana de férias e um salário extra em 2026
Vão voar das prateleiras: encontrámos os casacos de pelo da moda no Aldi por menos de 15 euros
Novo Croissant do Pingo Doce conquista os portugueses e já está a desaparecer das prateleiras
Encontrámos o casaco da moda à venda no Continente. Tem uma cor linda
Mais Vistos
00:03:08
Secret Story
O calor voltou à Malveira! Liliana e Inês despedem-se da piscina em grande
tvi
00:01:51
Dois às 10
Leandro revela quem quer que ganhe o «Secret Story». E a opinião promete dar que falar
tvi
00:02:27
Secret Story
Liliana volta a falar do ex-noivo Zé: «Se pudesse apagar o pedido de casamento...»
tvi
00:02:51
Secret Story
Em lágrimas, Marisa fala sozinha sobre «O verdadeiro Pedro»
tvi
Destaques IOL
Secret story
OPINIÃO | A Final do Secret Story: quem merece mesmo vencer?
Tragédia
Perderam-na de vista por instantes e quando perceberam o pior tinha acontecido. Pais perdem filha de 2 anos durante reunião familiar de Natal
Dicas
Ainda tem dúvidas? Saiba onde deve colocar o detergente e amaciador na sua máquina de lavar a roupa
Imprensa internacional
Imprensa francesa destaca as "paisagens espetaculares" destas 27 aldeias que todos devemos conhecer
Mais Lidas
Dois às 10
Com o «coração apertado», família de Ruy de Carvalho emite comunicado
tvi
Catarina Esparteiro
Tragédia na véspera de Natal. ex-concorrente em choque com morte de familiar próxima em grave acidente
Dois às 10
Circula a 120 km/hora na via da esquerda na autoestrada. É obrigado a encostar à direita?
tvi
Dias difíceis para a família de Maria Botelho Moniz: «Descansa em paz»
Tragédia
VÍDEO: antigo campeão olímpico envolvido em acidente com dois mortos
maisfutebol
Tragédia
Menino de 11 anos morreu após complicações de gripe. "Dizia a toda a gente que se sentia bem", diz familiar