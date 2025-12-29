Chegou ao Lidl o conjunto de chaves de fendas essencial em qualquer casa

Mercadona dá mais uma semana de férias e um salário extra em 2026

Chegou às lojas Lidl um dos conjuntos de ferramentas que qualquer casa deve ter na despensa. Trata-se de um conjunto de chaves com 94 peças e que está a 39,99 euros.

A caixa robusta e bem organizada, de plástico resistente, tem uma pega integrada para transporte fácil. Ao abrir, tudo está pensado para ser prático: cada peça tem o seu encaixe próprio, evitando perdas e facilitando a arrumação após a utilização.

O que inclui este conjunto?

O kit combina dois dos tamanhos mais usados — 1/4" e 1/2" — o que o torna extremamente versátil, tanto para pequenas reparações domésticas como para trabalhos mais exigentes em automóveis ou bricolage.

No interior, como se pode ver nas imagens, encontramos:

Chaves de caixa de vários tamanhos (curtas e longas)

Duas catracas ergonómicas, com pega antiderrapante

Extensões, juntas universais e adaptadores

Conjunto completo de bits (Torx, sextavados, Phillips, Pozidriv e fenda)

Chaves e acessórios adicionais para alcançar zonas de difícil acesso

Por 39,99 euros, este conjunto tem uma excelente relação qualidade-preço, sobretudo tendo em conta o número de peças e a variedade incluída.