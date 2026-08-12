Dois Mercedes não chegam: vencedora do Big Brother surge ao volante de um Ferrari de mais de 200 mil euros

A surpreendente mudança de visual de Joana Albuquerque. A Beta de Cascais, que namorou com Savate

Joana D’Albuquerque tem novo carrão de luxo. E as imagens impressionam qualquer um

Joana Albuquerque voltou a dar que falar nas redes sociais, e, desta vez, foi ao volante de um verdadeiro carrão de luxo. A vencedora do Big Brother - Duplo Impacto mostrou um Ferrari aos seguidores e não escondeu o entusiasmo com a experiência.

A imagem, partilhada nos stories do Instagram, deixa ver parte do interior do desportivo italiano, incluindo o volante com o emblemático cavalo rampante. Joana surge ao volante, com uma das mãos apoiada no volante, e acompanha a fotografia com uma legenda curta, mas reveladora da animação: “Vroom vroom!!!!”

Embora a imagem não permita confirmar todos os detalhes do automóvel, tudo indica que se trata de um Ferrari 458, um dos modelos mais desejados da marca italiana. E o preço ajuda a perceber o impacto da escolha: no mercado de usados, há exemplares deste modelo anunciados em Portugal por valores que ultrapassam os 200 mil euros, podendo chegar aos cerca de 245 mil euros, dependendo do exemplar e das especificações.

Dois Mercedes no espaço de seis meses

A nova aparição ao volante de um Ferrari surge depois de Joana Albuquerque ter revelado, também nas redes sociais, duas aquisições de luxo num curto espaço de tempo.

Em janeiro, a ex-concorrente do Big Brother apresentou um novo Mercedes, numa fotografia em que o automóvel surgiu decorado com um enorme laço azul. Na altura, Joana recorreu ao habitual sentido de humor para comentar a compra: “Obrigada ao fundo de investimento dos meus pais que não tem limites!”

Cerca de seis meses depois, voltou a mostrar um novo Mercedes. A troca foi explicada, novamente em tom de brincadeira: “O outro estava sujo então troquei…”, escreveu.

As imagens partilhadas por Joana apontavam para modelos Mercedes-Benz CLA, com preços que podem situar-se na casa dos 50 a 70 mil euros, consoante a versão e o equipamento.

Agora, a influencer acrescenta mais um episódio à sua coleção de momentos associados ao luxo automóvel. Desta vez, porém, a fasquia sobe consideravelmente: um Ferrari que, caso se confirme tratar-se de um 458, pode valer várias centenas de milhares de euros no mercado atual.

Joana Albuquerque, que continua bastante ativa nas redes sociais desde a passagem pelo reality show da TVI, voltou assim a transformar um simples momento do quotidiano num dos assuntos que mais despertam a curiosidade dos seguidores.

