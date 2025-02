Este é provavelmente o ferro de engomar mais pequeno do mundo

Este artigo pode conter links afiliados*

Esta cobertura de estendal com aquecedor vai acabar com a roupa húmida que cheira a mofo

São inúmeras as situações em que precisamos de passar uma camisa antes de uma reunião importante, eliminar os vincos de uma peça que ficou amarrotada na mala, ou dar um retoque numa t-shirt depois do ginásio. Com apenas 11,2 x 8,6 centímetros, o mini ferro Newbealer está a conquistar cada vez mais pessoas precisamente por resolver estes pequenos dramas do dia a dia. Com uma média de 4,4 estrelas em 5 na Amazon, os utilizadores não poupam elogios à sua eficácia. "É compacto e leve, aquece rapidamente e vem com uma bolsa que o torna ainda mais prático de transportar", partilha um dos compradores satisfeitos.

Funciona em todos os tipos de tecido

Da seda ao algodão, passando pelo linho e pelo poliéster, este mini ferro adapta-se a diferentes tipos de tecido graças às suas duas potências. "Tem duas intensidades de calor, aquece depressa e a roupa fica impecável", explica uma utilizadora que destaca ainda a importância de usar o pulverizador incluído para melhores resultados. Para quem se preocupa com a eficácia, as avaliações são positivas: "Tenho várias peças difíceis de engomar e funciona na perfeição."

Consulte o preço do mini ferro aqui

Base de silicone e bolsa de transporte incluídas

O conjunto vem preparado para todas as situações. Além do ferro, inclui uma base de silicone resistente ao calor para pousar o ferro em segurança, uma bolsa de transporte que facilita a arrumação na mala e um pulverizador para ajudar a eliminar os vincos mais difíceis. "Vem muito bem equipado com a bolsa e a base de silicone para pousar o ferro", confirma um comprador satisfeito.

Do tamanho de uma mão, mas surpreendentemente estável

Apesar das dimensões reduzidas, este ferro surpreende pela estabilidade. "Pesa um pouco, mas isso torna-o mais estável", explica um utilizador, destacando como esta característica acaba por ser uma vantagem. O design compacto não compromete a eficácia: "É uma solução genial para quando viajamos com mala de mão pequena. Deixa a roupa apresentável e bem passada."

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.