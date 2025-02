Como limpar ferrugem nas torneiras e eletrodomésticos: este truque caseiro vai deixá-los como novos

Do lavatório aos panos de cozinha. Com que frequência deve lavar estas coisas em casa?

A ferrugem é um problema recorrente nos objetos das nossas casas e, muitas vezes, aparece nos eletrodomésticos ou até mesmo nas torneiras.

De acordo com o site Better Homes & Gardens, existem métodos eficazes para remover a ferrugem e restaurar a aparência original dos objetos, prolongando a sua durabilidade e só vai precisar de produtos/ingredientes que já deve ter em casa.

Os métodos caseiros

O vinagre branco, é uma das soluções mais eficazes. Basta submergir pequenos objetos enferrujados em vinagre destilado durante 30 minutos e esfregar suavemente com uma escova macia antes de enxaguar e secar bem. Para peças maiores, pode aplicar vinagre diretamente com um pano ou borrifador.

Outra opção acessível é o bicarbonato de sódio. Misture-o com água até obter uma pasta e aplique sobre a área afetada. Após uma hora, esfregue suavemente, enxague e seque bem. O sumo de limão, combinado com bicarbonato, também ajuda a dissolver a ferrugem. Deixe atuar por 30 minutos antes de remover com um pano húmido.

O uso de uma batata crua, é uma excelente opção devido ao ácido oxálico presente no seu interior. Basta cortá-la ao meio, polvilhar sal ou bicarbonato de sódio na parte cortada e esfregar na superfície enferrujada. Já o cremor tártaro, comum na culinária, pode ser misturado com vinagre branco para criar uma pasta que remove a ferrugem após alguns minutos de atuação.