Com 62 anos e depois da menopausa, teve o seu primeiro filho graças a tratamento

Discreta sobre a vida familiar, uma das mulheres mais amadas (e odiada) do país mostrou como passa férias

Esta menina é hoje uma das mulheres mais famosas do país e tem 82 anos

Depois do casamento, deputada do PS e mulher escolhem este país para a lua de mel

Uma mulher de 62 anos tornou-se mãe pela primeira vez depois de recorrer a uma fertilização in vitro, num caso que está a chamar a atenção da imprensa internacional. Mabel deu à luz um menino, David, através de cesariana num hospital de Buenos Aires, na quarta-feira.

O bebé nasceu com 2,750 quilos e encontra-se em “perfeitas condições”, segundo o O Globo, que cita a imprensa argentina.

Após o parto, Mabel permaneceu internada no hospital, enquanto o filho passou algumas horas na unidade de neonatologia. A recém-mãe contou ao Diario El Norte como viveu a gravidez e não escondeu a felicidade por finalmente concretizar um desejo que tinha há muitos anos.

“Foi tudo muito bonito. Tenho 62 anos, é o meu primeiro filho, foi por fertilização in vitro. Foi uma gravidez perfeita, nasceu de cesariana. Ele é lindo”, afirmou Mabel, citada pelo O Globo.

A gravidez tornou-se um caso particularmente invulgar devido à idade da mulher. Aos 62 anos, Mabel já tinha entrado na menopausa há vários anos, pelo que recorreu à reprodução medicamente assistida para conseguir engravidar.

No caso de Mabel, o tratamento teve de ser realizado com óvulos doados.

A decisão de avançar com o tratamento surgiu depois de a mulher perceber que, apesar dos anos que tinham passado desde a menopausa, o desejo de ser mãe continuava presente, escreve ainda o Globo.

Depois de iniciar o tratamento de fertilidade, Mabel conseguiu engravidar e levou a gestação até ao nascimento de David. Agora, aos 62 anos, vive pela primeira vez a experiência da maternidade, depois de concretizar um sonho que, segundo as suas próprias palavras, nunca chegou a abandonar.

“Decidi ter um filho agora porque entrei na menopausa há muitos anos, mas sempre tive o desejo de ser mãe. Não desisti. Sou uma mulher de muita fé. Eu rezava, colocava a minha melhor energia e sentia no coração que seria mãe. Até que um dia tomei a decisão e criei coragem”, contou a partir do hospital.