Não deite fora a água de demolhar ervilhas: estudo mostra que pode ajudar as plantas a crescer

Na próxima vez que deixar ervilhas de molho, pense duas vezes antes de deitar a água fora. Um estudo científico recente descobriu que esta água pode ter potencial para ser utilizada como uma espécie de fertilizante orgânico.

A investigação, publicada na revista Scientific Reports em março, analisou precisamente o potencial da água de demolha de ervilhas como alternativa aos fertilizantes sintéticos. Os investigadores testaram-na em plantas de ervilha e de tomate e compararam os resultados com plantas que receberam fertilizante sintético e plantas de controlo.

O que descobriram os investigadores?

Os resultados são promissores. Tanto nas plantas de ervilha como nas de tomate, os tratamentos com água de demolha de ervilhas aumentaram o peso da parte aérea da planta e o teor estimado de clorofila, quando comparados com os respetivos grupos de controlo.

Mais interessante ainda: o crescimento da parte aérea observado com a água de demolha foi comparável ao conseguido com o fertilizante sintético utilizado no estudo.

No entanto, há uma diferença importante. O efeito não foi exatamente igual em todas as partes das plantas. No caso das raízes, por exemplo, o peso aumentou com o fertilizante sintético nas plantas de ervilha, mas não com a água de demolha. Já no tomate, os dois tratamentos apresentaram resultados semelhantes ao nível do peso das raízes.

Ou seja: a investigação não permite dizer que a água de demolhar ervilhas seja um substituto universal dos fertilizantes, mas sugere que pode ter potencial para ajudar no crescimento de determinadas plantas.