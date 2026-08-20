Vai haver uma festa imperdível e gratuita na Praça do Comércio a 12 de setembro

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Depois de 10 anos, o Continente está de regresso à capital para celebrar o verão. A Praça do Comércio recebe, a 12 de setembro, a última edição de 2026 da Festa na Praça Continente, com entrada livre e um programa para toda a família.

Depois de ter percorrido várias localidades de norte a sul do país ao longo do verão, a segunda edição da Festa na Praça Continente chega finalmente a Lisboa para a sua última paragem.

No dia 12 de setembro, entre as 11h00 e as 22h00, a Praça do Comércio transforma-se num ponto de encontro com música, gastronomia e animação para todas as gerações.

O evento conta com o apoio institucional da Câmara Municipal de Lisboa e decorre de uma parceria estratégica com a EGEAC/Lisboa Cultura, integrando o programa Festas na Rua 2026.

Mariza, NAPA e Kiko is Hot fazem parte do cartaz

A música é um dos grandes destaques da programação. Do fado ao samba, passando pelos sons de uma nova geração da música portuguesa, há propostas para diferentes gostos ao longo da tarde.

A animação começa às 16h00, com Kiko is Hot. Às 17h30, os NAPA sobem ao Palco Principal.

Depois, às 18h45, a música muda de ritmo com a roda do Viva o Samba, no Coreto.

O encerramento da programação musical está reservado para Mariza, que atua às 20h00, no Palco Principal.

Gastronomia também é protagonista

A Festa na Praça Continente não se faz apenas de música. Ao longo do dia, os visitantes poderão encontrar uma variada oferta gastronómica, com destaque para a popular Grelha do Chakall, que regressa ao evento para proporcionar momentos de convívio e partilha à mesa.

A experiência gastronómica continua na Praça dos Vinhos, um espaço dedicado à descoberta de diferentes castas.

Produtos de artesãos e produtores nacionais

Para quem quiser conhecer melhor os sabores e tradições nacionais, haverá ainda a possibilidade de conhecer e adquirir produtos de artesãos e produtores nacionais do Clube de Produtores Continente.

A iniciativa pretende celebrar os sabores, as tradições e as origens de norte a sul do país.

Um dia para aproveitar em família

Com concertos, gastronomia, produtos nacionais e uma zona para crianças, a Festa na Praça Continente propõe um programa pensado para diferentes gerações.

A Praça do Comércio será, assim, o cenário da despedida da edição de 2026, num dia que junta música, sabores nacionais e animação para aproveitar os últimos dias de verão em família ou entre amigos.