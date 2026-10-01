Dois dias de ofertas na Amazon: Festa de Ofertas Prime acontece a 6 e 7 de outubro

A Amazon prepara-se para mais uma edição da Festa de Ofertas Prime, que decorre nos dias 6 e 7 de outubro de 2026. Em Portugal, as primeiras ofertas ficam disponíveis a partir das 23h00 de 5 de outubro, dando aos membros Prime acesso antecipado a milhares de promoções em diferentes categorias.

O evento pode ser uma oportunidade para aproveitar descontos em produtos que já estavam na lista de compras, renovar alguns artigos para a nova estação ou até começar a antecipar algumas compras para o Natal, aproveitando eventuais promoções em produtos que já se pretendia comprar.

Ofertas em tecnologia, casa, moda e muito mais

Durante os dois dias, os clientes Amazon Prime poderão encontrar ofertas numa grande variedade de categorias, incluindo eletrónica, casa, cozinha, moda, beleza, cuidados pessoais e brinquedos.

Entre as marcas destacadas pela Amazon estão Philips, Bosch, ghd e Oral-B. A campanha inclui também produtos sazonais, como artigos para a nova estação, decoração para a casa e produtos relacionados com o Halloween.

A seleção de produtos e os respetivos descontos podem variar ao longo do evento, pelo que será possível encontrar diferentes oportunidades de compra durante os dois dias.

Entregas rápidas e gratuitas para clientes Prime

Além do acesso às ofertas exclusivas, os membros Amazon Prime em Portugal beneficiam de entrega rápida e gratuita em vários produtos elegíveis.

As encomendas podem ser entregues em casa, em cacifos Amazon ou através dos pontos de recolha da rede CTT, permitindo escolher a opção mais conveniente no momento da compra.

Quanto custa o Amazon Prime?

Quem ainda não é membro Prime pode aderir ao serviço antes do evento. Em Portugal, a subscrição custa 4,99 euros por mês ou 49,90 euros por ano, sendo que os novos clientes elegíveis podem usufruir de um período de teste gratuito.

A subscrição inclui, além das entregas rápidas e gratuitas em produtos elegíveis, acesso ao Prime Video, Amazon Photos e jogos através do Amazon Luna, entre outros benefícios.

ADIRA AQUI AO AMAZON PRIME

Assim, para quem já estava a pensar comprar determinados produtos nos próximos meses, a Festa de Ofertas Prime pode ser uma oportunidade para acompanhar os preços e procurar boas promoções antes de avançar com a compra.