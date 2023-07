Liliana Santos arrasa com escolha arrojada na Festa de Verão TVI. Mas viu este pormenor?

Festa de Verão da TVI: Festa de arromba junta estrelas junto ao Tejo. As fotos de todos os looks

A noite de sábado foi de festa para as estrelas da TVI. A Festa de Verão TVI decorreu no SUD Lisboa e houve várias caras conhecidas do canal a pisar a passadeira vermelha, com muitos sorrisos e boa disposição. A atriz Liliana Santos encantou na noite de verão.

Com um conjunto preto com lantejoulas, a atriz da TVI deu que falar, mas foi um pormenor que mais chamou a atenção. Liliana Santos completou o conjunto com uma corrente dourada que tornava o look ainda mais arrojado.

Veja a escolha da atriz na galeria!