TVI celebrou 33 anos com gala cheia de estilo: mostramos todos os looks

Numa noite marcada pelo glamour, pela emoção e por muitos reencontros, as estrelas da TVI reuniram-se no Casino Estoril para celebrar os 33 anos da estação. O ambiente foi de festa desde o primeiro momento, com a passadeira vermelha a transformar-se no palco de alguns dos visuais mais comentados do ano.

É uma das datas mais aguardadas do calendário televisivo e voltou a não desiludir. Centenas de caras da estação marcaram presença naquele espaço icónico, emprestando elegância e brilho a uma noite que celebra mais de três décadas de histórias, sucessos e cumplicidade com o público.

Atores, apresentadores, jornalistas e muitas outras figuras bem conhecidas da estação de Queluz de Baixo juntaram-se para assinalar esta data especial. Explore a galeria e descubra todos os looks da festa mais falada do ano.