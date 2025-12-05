Facebook Instagram
Festa da empresa, consoada ou final do ano: rival da Primark arrasa com peças em lantejoulas

Ainda não encontrou o look ideal para as épocas festivas que se aproximam? Espreite esta coleção só de lantejoulas
Hoje às 10:30
Sobremesas fáceis e rápidas para fazer para o Ano Novo

Com a aproximação das épocas festivas, regressa a clássica dúvida que todos enfrentam ano após ano: o que vestir para as celebrações? Entre jantares de empresa, encontros de família e a passagem de ano, encontrar o look perfeito pode tornar-se um desafio, mas a Kiabi decidiu simplificar a escolha ao lançar uma coleção totalmente dedicada ao brilho.

A marca está a apostar forte nas lantejoulas, com peças que vão dos tops aos calções, passando por vestidos, calças e coordenados completos, todos com um detalhe em comum: nenhum ultrapassa os 30 euros. A proposta promete agradar a quem procura um visual festivo, moderno e com preços acessíveis.

Entre as sugestões mais procuradas estão os tops de alças com lantejoulas, perfeitos para combinar com jeans ou saias mais elegantes, e os vestidos curtos e compridos, ideais para a noite de passagem de ano. Para quem prefere looks diferentes, há ainda calças e calções brilhantes, que permitem criar conjuntos ousados sem grande investimento. Percorra a galeria acima e escolha as suas peças preferidas.

 

