As festas de Natal nas empresas podem ser uma oportunidade para fortalecer relações profissionais. Saiba como aproveitar a ocasião para alargar a sua rede de contactos e quem sabe melhorar as perspetivas de carreira.

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Com o Natal à porta, chega a época das festas e jantares de empresa, eventos que anualmente reúnem as equipas em momentos de confraternização. É uma altura que cria um contexto diferente daquele em que habitualmente se estabelecem relações profissionais.

Sem a habitual azáfama de reuniões e a pressão das tarefas diárias, torna-se mais fácil conversar com colegas de outros departamentos da empresa e conhecer pessoas com quem raramente se tem contacto.

É uma dimensão mais informal do dia a dia profissional e que, quando bem “gerido”, pode ter um impacto positivo na carreira, porque o networking também se faz nestes momentos e não apenas em conferências, eventos profissionais ou reuniões de negócio.

Como salienta Raquel Gonçalves, Senior Manager Grafton (marca que se dedica ao recrutamento especializado da Gi Group Holding), lembra que “uma rede de contactos não se constrói apenas quando estamos à procura de uma mudança profissional. É também o resultado das relações que desenvolvemos ao longo do nosso percurso e da forma como nos mantemos próximos de pessoas com experiências diferentes”. Por isso, refere, os momentos de convívio nas empresas podem ser um bom ponto de partida para essas relações, desde que exista uma verdadeira vontade de conhecer os outros”.

E é exatamente para ajudar os profissionais a tirarem o melhor partido destes encontros, que a Gi Group Holding sugere cinco dicas para aproveitar as festas de Natal como uma oportunidade de networking e desenvolvimento de carreira. Afinal, as oportunidades de carreira nem sempre surgem através de processos formais de recrutamento: por vezes, começam com uma conversa que não estava planeada.

1. Aproveite para conhecer colegas de outras equipas

As festas de Natal juntam, muitas vezes, profissionais que passam o resto do ano sem grande oportunidade para interagir. Em vez de permanecer sempre junto dos colegas mais próximos, procure conversar com pessoas de outras áreas.

2. Dê espaço a conversas que não começam pelo trabalho

Nem todas as conversas precisam de ter uma finalidade profissional. Falar sobre interesses pessoais, experiências ou planos para o futuro pode ser uma forma mais natural de estabelecer uma ligação. É muitas vezes a partir destes assuntos que surgem pontos em comum e relações que acabam por ganhar uma dimensão profissional.

3. Partilhe o seu percurso

Os encontros informais permitem dar a conhecer melhor aquilo que faz, sem a formalidade de uma apresentação profissional. Se alguém demonstrar curiosidade sobre a sua função ou experiência, fale sobre os projetos em que está envolvido e sobre aquilo que gostaria de desenvolver no futuro.

4. Esteja atento às experiências dos outros

Conhecer percursos profissionais diferentes pode ser uma forma de alargar horizontes. Uma conversa com alguém que mudou de área, assumiu novas responsabilidades ou desenvolveu competências noutra função pode trazer perspetivas úteis para pensar o próprio percurso.

5. Mantenha o contacto depois do encontro

Se uma conversa lhe despertou particular interesse, não deixe que a relação termine com a festa. Uma mensagem de agradecimento ou um convite para estabelecer ligação no LinkedIn são formas simples de dar continuidade ao contacto. Não é necessário ter uma proposta ou um pedido concreto para voltar a falar com alguém. A relação pode desenvolver-se naturalmente ao longo do tempo.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders