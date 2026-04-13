James, Nininho Vaz Maia e Lon3r Johny no Festival Monte Verde

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O festival Meo Monte Verde revelou hoje o cartaz final da sua 12.ª edição, que decorre de 06 a 08 de agosto, na Ribeira Grande, nos Açores, destacando-se as confirmações de James, Nininho Vaz Maia e Lon3r Johny.

Em comunicado de imprensa, a organização adiantou que entre as mais recentes confirmações estão os britânicos James, uma “referência incontornável do rock alternativo europeu”, o português Nininho Vaz Maia, “um dos nomes mais ouvidos da atualidade em Portugal”, e Lon3r Johny, “figura de destaque da nova vaga do hip-hop nacional”.

Com estas adições, o festival "reforça um alinhamento artístico sólido e transversal, que cruza diferentes gerações, estilos e geografias", sublinha a organização.

O evento decorre "num cenário único, entre o verde intenso da natureza açoriana e o azul do Atlântico", e o festival volta a oferecer, na cidade da Ribeira Grande, na ilha de São Miguel, "uma experiência imersiva que alia música, território e identidade", acrescenta.

A organização do festival Meo Monte Verde refere ainda que o evento musical continua a atrair público de todo o país e também visitantes internacionais.

A banda norte-irlandesa Two Door Cinema Club, os Calema e Xamã foram as primeiras confirmações para a edição deste ano do festival.

A organização lembra que os bilhetes já se encontram disponíveis nos locais habituais.