É já a seguir ao Natal: neste festival vai poder viver aventuras imersivas com seres virtuais

Vem aí o POPTOP Festival, que promete fazer-nos entrar em novas dimensões. Este evento acontecerá de 27 a 29 de dezembro no icónico Pavilhão Carlos Lopes, em Lisboa, e é uma co-produção da TVI e da Mega Strike. O festival reúne o melhor do gaming e tecnologia, mas é nas experiências imersivas de realidade virtual (RV) e simulação que os visitantes poderão viver momentos inesquecíveis.

Entre as muitas atrações, destacamos as arenas de RV onde os participantes poderão andar, correr, baixar-se ou desviar-se de objetos e seres virtuais. Estas experiências combinam movimento real com cenários digitais interativos, proporcionando competições emocionantes, tanto individuais como em equipas.

Além disso, o festival contará com os jogos mais recentes, equipamentos de última geração e áreas de simulação automóvel para os apaixonados por tecnologia e velocidade. Para os fãs de nostalgia, haverá ainda uma secção dedicada ao retro gaming.

O POPTOP Festival é também um palco para as maiores personalidades do gaming em Portugal, como Zorlak, Fragger_SandroPT e Helena Santos, entre outros, que prometem cativar o público com desafios e interações ao vivo.

Mais do que um evento, o POPTOP é uma celebração da cultura geek, abrangendo desde videojogos a séries, anime e banda desenhada. Um espaço de partilha e aprendizagem, onde temas como as profissões do futuro e o equilíbrio entre jogos e bem-estar também terão lugar.

Os bilhetes já estão disponíveis em poptop.pt.