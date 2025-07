Nunca guarde o fiambre em caixas de plástico sem fazer isto antes

Normalmente, ao deixar o fiambre guardado durante muito tempo nas caixas de plástico, aparece aquela “baba” desagradável que faz o fiambre perder a frescura e que por norma, acabamos por deitar fora. No entanto, existe um truque simples que pode ajudar a evitar este problema e ainda facilitar a limpeza do tupperware.

A dica foi partilhada pela criadora de conteúdos @recetaschari no Instagram. Basta colocar uma folha de papel de cozinha no fundo da caixa, depois colocar o fiambre e cobrir com mais uma folha de papel por cima. O papel absorve o excesso de humidade, impedindo que o fiambre fique viscoso e ajudando a mantê-lo fresco por mais tempo.

Além disso, o papel evita que os resíduos fiquem agarrados ao fundo da caixa, tornando a tarefa de lavar o recipiente muito mais fácil.