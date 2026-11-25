Os avanços nos tratamentos estão a transformar a vida dos adultos com fibrose quística. Mas o aumento da esperança de vida traz novos desafios, desde o risco acrescido de cancro colorretal às doenças metabólicas. A realidade foi debatida num encontro que assinalou o Dia Europeu da Fibrose Quística.

Viver mais anos, constituir família, trabalhar e conquistar uma maior autonomia. Aquilo que durante muito tempo foi difícil de imaginar para muitas pessoas com fibrose quística é hoje uma realidade cada vez mais frequente. Os avanços da medicina, sobretudo com a chegada de novas terapêuticas, mudaram profundamente o prognóstico da doença. Mas esta evolução trouxe também preocupações que obrigam a olhar para a saúde destes doentes de uma forma diferente.

O envelhecimento saudável e o aparecimento de novas doenças associadas à fibrose quística estiveram no centro de um encontro que assinalou o Dia Europeu da Fibrose Quística, organizado em conjunto pela Associação Nacional de Fibrose Quística (ANFQ) e pela Associação Portuguesa de Fibrose Quística (APFQ).

Uma das principais preocupações apontadas pelos especialistas prende-se com o aumento do risco de doenças oncológicas, cardiovasculares e metabólicas. Afinal, à medida que a esperança de vida aumenta, também surgem problemas de saúde que, até há alguns anos, não tinham tanta expressão nesta população.

«Este novo doente que surgiu, que é o doente adulto que vive muitos anos, traz consigo alguns problemas adicionais que agora começamos a identificar e que constituem a nossa preocupação», alertou Pilar Azevedo, coordenadora do Centro de Referência da ULS Santa Maria.

Cancro colorretal: um risco que exige atenção redobrada

Entre os problemas identificados está o risco acrescido de cancro colorretal, que pode surgir em idades mais precoces nas pessoas com fibrose quística.

De acordo com a Cystic Fibrosis Foundation, a probabilidade de desenvolver este tipo de cancro entre os adultos com a doença é entre cinco e dez vezes superior à da população em geral. A idade média de aparecimento também é antecipada, podendo ocorrer cerca de 20 a 30 anos mais cedo.

Os dados justificam uma vigilância específica. As recomendações da mesma fundação apontam para a realização de colonoscopias a partir dos 40 anos, com repetição, em regra, de cinco em cinco anos. No caso de pessoas que tenham sido submetidas a um transplante de órgão sólido, o rastreio deverá começar mais cedo, a partir dos 30 anos, de acordo com a avaliação clínica.

A prevenção não se fica, contudo, pelo rastreio oncológico. A hipertensão arterial e a dislipidemia, caracterizada por alterações nos níveis de colesterol e triglicéridos, são outros dos problemas que podem surgir mais cedo e que exigem acompanhamento.

A mudança de paradigma obriga, por isso, a uma abordagem cada vez mais abrangente, que não se concentre exclusivamente na função respiratória.

Os novos tratamentos estão a mudar a vida dos doentes

A evolução da medicina tem sido determinante nesta transformação. Os moduladores da proteína CFTR, que atuam sobre o defeito responsável pela doença, vieram alterar significativamente a evolução clínica de muitos doentes.

A dimensão desta mudança é visível nos dados internacionais. Segundo o relatório de 2025 da Cystic Fibrosis Foundation, nos Estados Unidos, metade das crianças nascidas entre 2021 e 2025 com fibrose quística tem uma esperança de vida estimada de, pelo menos, 66 anos. Trata-se de uma estimativa populacional, não de uma previsão individual, e os resultados são substancialmente diferentes para quem não é elegível para estas terapêuticas.

Em Portugal, Paulo Sousa Martins, presidente da ANFQ, destacou que o país dispõe atualmente de todas as terapias inovadoras e de todos os moduladores disponíveis na Europa. Ainda assim, deixou um alerta: nem todos os doentes conseguem beneficiar destes tratamentos.

«Estes moduladores não chegam a todos os pacientes e as associações, os médicos e as farmacêuticas trabalham constantemente para que as pessoas que ainda não estão abrangidas tenham uma medicação disponível em breve», afirmou.

Também João Pedro Silva, presidente da APFQ, sublinhou a importância da colaboração entre associações e profissionais de saúde para responder às necessidades de uma população que está a envelhecer e cujos desafios são cada vez mais diversificados.

Menos transplantes pulmonares e uma nova realidade na parentalidade

Uma das mudanças mais significativas proporcionadas pelos novos tratamentos observa-se na necessidade de transplantes pulmonares.

Segundo Alexandra Borba, pneumologista no Hospital de Santa Marta e no Centro de Referência da ULS São José, o transplante continua a ser uma terapêutica de última linha, reservada para situações em que os tratamentos disponíveis já não conseguem impedir a progressão da doença.

Antes da chegada dos moduladores, entre 15% e 20% dos doentes submetidos a transplante pulmonar naquele hospital tinham fibrose quística. Atualmente, essa proporção caiu para uma média de 2%. Em 2025 e 2026, não foi realizado nenhum transplante pulmonar a pessoas com esta doença naquela unidade, de acordo com os dados apresentados pela especialista.

Também a idade dos doentes que chegam a esta fase mudou. Se anteriormente eram sobretudo adolescentes e jovens adultos, atualmente situam-se, em média, entre os 30 e os 40 anos.

Outra das transformações está relacionada com a possibilidade de constituir família. A parentalidade, que durante muitos anos foi um objetivo difícil de concretizar para várias pessoas com fibrose quística, é hoje uma realidade mais acessível.

Nos homens, a infertilidade é frequentemente provocada pela ausência ou obstrução dos canais deferentes, estruturas que transportam os espermatozoides. Apesar de esta condição impedir a conceção natural na maioria dos casos, existem alternativas através da procriação medicamente assistida.

O processo implica acompanhamento especializado e aconselhamento genético, incluindo a avaliação do risco de transmissão da doença à descendência.

«Neste momento, tenho imensos doentes homens que têm filhos, tenho o meu telemóvel cheio de fotografias dos seus bebés», partilhou Pilar Azevedo, considerando que constituir família faz hoje parte da possibilidade de estas pessoas se «realizarem na vida normal».

Nas mulheres, os moduladores também vieram alterar o cenário. A melhoria do estado de saúde pode facilitar a gravidez, tornando ainda mais importante o planeamento familiar e o acompanhamento médico.

«Hoje em dia, as mulheres engravidam com muita facilidade, pelo que é importante alertar para a necessidade de contraceção e de planeamento», explicou Fernanda Gamboa, coordenadora do Centro de Referência de Fibrose Quística do Hospital da Universidade de Coimbra, da ULS Coimbra.

A especialista chamou ainda a atenção para a importância de avaliar a função respiratória antes de uma gravidez, de forma a garantir que estão reunidas as condições clínicas adequadas.

Da desnutrição ao excesso de peso: a alimentação também mudou

Durante décadas, a intervenção nutricional nas pessoas com fibrose quística teve como principal objetivo combater a desnutrição. A doença pode comprometer a absorção dos nutrientes, pelo que eram frequentemente recomendadas dietas hipercalóricas e ricas em gordura para ajudar a manter ou aumentar o peso.

Mas os novos tratamentos estão a alterar esta realidade. Com a melhoria da absorção dos nutrientes e do estado geral de saúde, o excesso de peso e a obesidade tornaram-se preocupações crescentes.

Os dados de 2025 da Cystic Fibrosis Foundation mostram que a percentagem de adultos com fibrose quística com excesso de peso ou obesidade nos Estados Unidos aumentou de 18% para 43% ao longo de duas décadas. Trata-se de um indicador da mudança de perfil nutricional nesta população, embora não deva ser diretamente extrapolado para Portugal.

Esta evolução obriga a repensar as estratégias alimentares. O objetivo já não é simplesmente aumentar o peso, mas garantir uma alimentação equilibrada, uma composição corporal adequada e a preservação da massa muscular.

«O nosso objetivo não é simplesmente que a criança ganhe peso ou que o número da balança aumente; o que queremos é que cresça bem, que se desenvolva de forma saudável e que tenha uma composição corporal adequada, incluindo uma boa massa muscular», explicou Rita Azevedo, interna de Pediatria na ULS Santo António.

A mensagem deixada pelos especialistas é clara: os avanços científicos permitiram abrir novas perspetivas de vida às pessoas com fibrose quística, mas também tornaram necessário adaptar os cuidados de saúde a uma realidade diferente.

Hoje, viver mais tempo implica olhar para além dos pulmões, reforçar a prevenção, acompanhar a saúde metabólica e cardiovascular e garantir que todos os doentes têm acesso às terapêuticas de que necessitam. O desafio passa agora não apenas por acrescentar anos à vida, mas por garantir que esses anos são vividos com saúde, autonomia e qualidade de vida.