Como será aos 100 anos? A Fidelidade convida-o a conhecer o seu “eu” do futuro

E se a sua empresa gravasse o seu trabalho para treinar IA?

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A Fidelidade acaba de lançar o Longevity AI, uma experiência digital que recorre à Inteligência Artificial e que permite a cada utilizador acompanhar a sua jornada de vida até aos 100 anos através de imagens, de uma narrativa personalizada e de um vídeo final onde se pode ver e ouvir no futuro.

Num contexto em que a esperança média de vida tem vindo a aumentar, mas em que a reflexão sobre o envelhecimento continua frequentemente adiada, o Longevity AI surge com o objetivo de tornar a longevidade mais concreta, tangível e próxima do dia a dia das pessoas. A experiência parte de uma questão simples: como queremos viver mais tarde? e convida cada pessoa a refletir sobre a forma como as escolhas de hoje podem influenciar o futuro.

Com base em respostas relacionadas com hábitos, rotinas e estilos de vida, cada utilizador acompanha a sua viagem de vida até aos 100 anos através de imagens, narrativa e de um vídeo final onde se pode ver e ouvir com cem anos de idade. O projeto combina dados, tecnologia e storytelling para criar uma experiência imersiva.

Sob o conceito “Imaginar-se aos 100 anos começa agora”, o projeto procura estimular uma reflexão sobre o percurso de vida de cada pessoa e sobre como as decisões do presente moldam o futuro.

Para Mafalda Honório, Head of Longevity Marketing da Fidelidade, “é difícil prepararmo-nos para um futuro que não conseguimos imaginar e o Longevity AI nasce precisamente da vontade de tornar esse futuro mais real. Quando conseguimos ver-nos e ouvir-nos aos 100 anos, a longevidade deixa de ser uma ideia abstrata e passa a ser algo com o qual nos conseguimos relacionar. E é muitas vezes nesse momento que começamos a refletir sobre a forma como vivemos hoje e sobre o futuro que queremos construir”.

Desenvolvido em parceria com a COMON e a Darkmatter, o Longevity AI integra a estratégia da Fidelidade de valorização da longevidade enquanto um dos grandes temas estruturais da sociedade. Mais do que uma tendência, a longevidade representa uma transformação social com impacto na forma como as pessoas vivem, cuidam da sua saúde e planeiam o futuro.

A experiência já se encontra disponível ao público através da plataforma digital dedicada: Longevity AI by Fidelidade.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders.