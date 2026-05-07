Diga adeus aos pelos: o aspirador tipo Dyson que penteia e aspira o seu animal de estimação

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Se partilha a casa com animais de estimação, sabe que a luta contra os pelos é constante, mas o Fieety Ultra 10 promete mudar as regras do jogo. Ao contrário dos modelos convencionais, este aspirador sem fios inclui um acessório inovador que permite pentear e aspirar o seu cão ou gato simultaneamente, removendo o pelo morto antes que ele se espalhe pela casa. Com um motor potente de 600W e uma sucção de 50.000 Pa, o dispositivo é capaz de extrair desde a migalha mais pequena até aos detritos mais entranhados em tapetes. Além disso, utiliza uma luz LED verde (uma tecnologia comum em marcas de luxo) que revela o pó e os pelos invisíveis à luz normal, garantindo que nenhum canto fica esquecido.

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A versatilidade deste modelo é um dos seus pontos fortes, oferecendo uma autonomia de até 65 minutos e um sistema de filtragem avançado que retém 99% das partículas, devolvendo um ar mais limpo à habitação. O seu design permite que se transforme rapidamente num aspirador de mão ou de carro, adaptando-se a qualquer superfície ou altura. Um dos aspetos mais elogiados pelos utilizadores é o seu funcionamento silencioso, com um ruído inferior a 62 dB, o que evita assustar os animais durante a utilização. Como refere uma das avaliações, este aspirador é a "escolha acertada" para quem procura um desempenho de elite sem pagar o preço de um equipamento de marca famosa.

O feedback de quem já o comprou na Amazon é muito positivo, especialmente de quem já teve ou conhece bem os modelos da Dyson. Um dos utilizadores destaca que o aparelho é "muito leve e manejável" e confessa: "não tem nada a invejar à Dyson que também tenho". Outro comprador, que utilizou modelos da marca britânica durante anos, garante que o Fieety Ultra 10 é uma opção "excelente e bem pensada", sublinhando que a luz verde é "fantástica para ver a sujidade" e que o rolo não encrava com pelos, ao contrário de modelos muito mais caros. Com um desempenho que surpreende quem procura poupar sem abdicar da potência, este aspirador prova ser a escolha mais inteligente para manter a casa impecável.

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