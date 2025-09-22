Três bebidas perfeitas para desintoxicar e acabar com o fígado gordo

Até 10 anos a mais de vida? Especialistas dizem que começa com estes alimentos no pequeno-almoço

O fígado é um órgão essencial, responsável por mais de 500 funções no corpo. Quando há um excesso de gordura acumulada nas suas células, desenvolve-se a chamada doença do fígado gordo (ou esteatose hepática).

De acordo com o site dos hospitais CUF, o fígado gordo é uma doença frequente que, em Portugal, afeta cerca de 15% dos adultos, o que indica a ocorrência de, aproximadamente, um milhão e 200 mil casos, dos quais 200 a 300 mil com as formas mais graves da doença, podendo progredir para cirrose hepática. Em termos globais, atinge cerca de 20% a 30% da população independentemente da idade, género ou etnia. Há uma incidência maior em homens, sobretudo em idades mais avançadas, e também nas mulheres pós-menopáusicas. Pode atingir cerca de 3% das crianças (com idades próximas aos quatro anos) e 20% a 50% das crianças obesas.

Muitas vezes, esta condição passa despercebida, mas pode ser detetada através de exames de sangue, ecografias ou outros testes médicos. Se não for controlada, esta condição pode evoluir para inflamações graves, cirrose e até cancro do fígado, como explica o jornal brasileiro Correio Braziliense.

Para ajudar na sua proteção, o mesmo artigo destaca três bebidas simples e eficazes:

Chá verde: rico em antioxidantes, pode reduzir o risco de doenças hepáticas, incluindo cirrose. Prepara-se através da infusão das folhas secas em água quente (sem ferver, para não perder propriedades).

Sumo de beterraba: graças ao potássio, vitamina C e antioxidantes, protege o fígado de inflamações. Pode ser feito batendo a beterraba crua no liquidificador com água e, se desejado, um pouco de limão.

Café: o consumo moderado (3 a 4 chávenas por dia) diminui o risco de cirrose e reduz o acúmulo de gordura no fígado. Até a versão descafeinada pode ter benefícios. Deve ser consumido sem excesso de açúcar ou adoçantescorreiobraziliense.com.br.

Além destas bebidas, o artigo frisa que evitar álcool em excesso, alimentos ultraprocessados e açúcares adicionados é essencial para manter o fígado saudável.