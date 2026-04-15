Quer perder 4 kg em semanas? Estes são os horários que deve comer, segundo especialistas

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A doença do fígado gordo é uma patologia silenciosa que já afeta mais de 1,2 milhões de portugueses, segundo dados da Associação Portuguesa para o Estudo do Fígado. Embora muitos casos não apresentem sintomas claros, o aparecimento de desconforto ou dor na zona abdominal superior direita pode ser o sinal de alerta necessário para agir. De acordo com o site Futbolred, a solução para travar esta condição reside num fator que muitos pacientes tendem a negligenciar.

O método recomendado por especialistas internacionais

A Mayo Clinic, instituição de referência mundial na área da saúde, defende que a redução do peso corporal é a estratégia com maior eficácia para eliminar a gordura acumulada nas células hepáticas. Para que o fígado consiga iniciar o seu processo de recuperação, os especialistas estabelecem metas específicas:

A meta dos 10% : Perder um décimo do peso corporal total é o objetivo recomendado para reduzir a inflamação e evitar que a doença evolua para estados graves.

: Perder um décimo do peso corporal total é o objetivo recomendado para reduzir a inflamação e evitar que a doença evolua para estados graves. Resultados imediatos: Uma redução inicial de apenas 3% a 5% já produz benefícios visíveis na diminuição da gordura do órgão.

Esta intervenção no peso ajuda a controlar a resistência à insulina, um dos principais motores da esteatose hepática não alcoólica.

A capacidade de reparação do organismo

O fígado é um órgão com uma capacidade de regeneração excecional. Quando o diagnóstico é feito precocemente — muitas vezes motivado por exames de rotina ou pela persistência de dores abdominais — a mudança de hábitos pode reverter totalmente o quadro clínico. Ao eliminar o excesso de gordura, o tecido hepático volta a funcionar de forma plena, processando nutrientes e filtrando toxinas sem obstruções.

Ajustes necessários no estilo de vida

Para atingir as metas de peso sugeridas pela Mayo Clinic, a alteração de hábitos diários é obrigatória. O foco deve recair na eliminação de açúcares adicionados e alimentos ultraprocessados, que o fígado converte rapidamente em gordura. Além disso, a prática de exercício físico regular auxilia o corpo a mobilizar as reservas lipídicas armazenadas.

Estar atento aos sinais do corpo e manter um peso saudável são os passos fundamentais para proteger um órgão que desempenha mais de 500 funções vitais e evitar complicações irreversíveis como a cirrose.