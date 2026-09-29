"Coração apertadinho": Aos 15 anos, filhos gémeos desta atriz são 'obrigados' a separar-se

Núria Madruga está a viver uma nova etapa enquanto mãe. Salvador e Sebastião, os filhos gémeos da atriz, chegaram ao 10.º ano e, pela primeira vez em 15 anos, seguiram caminhos diferentes.

A novidade foi partilhada pela própria atriz nas redes sociais, onde assumiu estar emocionalmente dividida entre o orgulho de ver os filhos crescerem e a sensação de que uma fase importante da infância dos dois chegou ao fim.

“Hoje, no primeiro dia do décimo ano, pela primeira vez em 15 anos, eles seguiram caminhos separados”, começou por revelar Núria Madruga.

“Fiquei com o coração apertadinho”

A mudança, apesar de representar um passo natural no crescimento dos dois adolescentes, não deixou a mãe indiferente. Núria Madruga confessou ter ficado de “coração apertadinho” ao ver os filhos iniciarem esta nova etapa de forma diferente.

Ainda assim, a atriz fez questão de destacar o orgulho que sente ao acompanhar o crescimento de Salvador e Sebastião. “Sinto um orgulho enorme ao vê-los crescer e conquistar o seu próprio espaço”, escreveu.

A atriz reconhece, assim, que a separação dos percursos escolares faz parte do processo de crescimento dos filhos e que cada um começa agora a construir o seu próprio caminho.

“Sei que é o caminho certo e a cumplicidade deles vai continuar sempre muito forte”, acrescentou.

Salvador e Sebastião cresceram lado a lado

Salvador e Sebastião nasceram em junho de 2011 e são os filhos mais velhos de Núria Madruga e Vasco Silva.

Ao longo dos últimos 15 anos, os dois irmãos gémeos cresceram lado a lado e partilharam também o percurso escolar. A entrada no 10.º ano marca agora uma mudança significativa nessa rotina, com cada um a seguir um caminho diferente.

A nova fase representa, por isso, mais do que uma alteração na escola: é também um sinal de que os dois estão a entrar numa etapa em que começam a afirmar cada vez mais a sua individualidade.

É precisamente esse crescimento que parece despertar sentimentos contraditórios em Núria Madruga.

Por um lado, existe a emoção de ver os filhos conquistarem autonomia e criarem o seu próprio espaço. Por outro, está a nostalgia de uma rotina que os acompanhou praticamente desde o nascimento.

Uma família de quatro filhos

Além dos gémeos Salvador e Sebastião, Núria Madruga e Vasco Silva são ainda pais de Lourenço e Vicente.

Lourenço nasceu em 2018 e Vicente em dezembro de 2022, completando a família. Registos anteriores publicados pela Lux mostram a atriz e o marido em momentos familiares ao lado dos quatro filhos.

A relação de Núria Madruga com a maternidade tem sido também uma presença recorrente nas partilhas que faz publicamente, embora a atriz mantenha os filhos relativamente protegidos da exposição mediática.