Foi casado com uma mulher, mas apaixonou-se por um homem. Os dois casaram-se em segredo e construíram um “império”

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Filipe Delgado conquistou o público com a sua participação no reality show da TVI 1ª Companhia, com o seu lado mais divertido. Fora da base, o cantor, de 40 anos, também conquistou (há vários anos) um coração muito especial: o do seu marido, João Calado, com quem vive uma bonita história de amor.

Nas redes sociais, o também cabeleireiro e a sua cara metade partilham vários registos a dois. Entre viagens e momentos românticos, Filipe e João mostram que mantêm uma relação estável e a cumplicidade que os une é evidente.

Além de partilharem a vida privada, também partilham a vida profissional. É que Filipe Delgado e João Calado trabalham juntos como cabeleireiros e têm o seu próprio salão: o Imagem de Marca Hair Beauty, no Carregado. Aliás, é este o pequeno império que construíram juntos. Trabalhavam num salão em Lisboa quando decidiram comprar um espaço próprio no Carregado e, de repente, tornou-se num verdadeiro fenómeno!

Além de atenderem dezenas de figuras públicas (como ex-concorrentes de reality shows, atrizes e influencers), Filipe e João contam com quase 131 mil seguidores no Instagram e 26 mil no Tik Tok, onde partilham vídeos com impressionantes mudanças de visual.

Pode ver aqui um desses exemplos, com a atriz Maria Sampaio:

No que toca à vida mais pessoal, são também "pais" de um cãozinho, o Romeu, que é presença assídua nas redes sociais de ambos. Começaram a namorar antes da pandemia da covid-19 e foi o concorrente da 1ª Companhia quem decidiu dar o próximo passo e pedir o companheiro em noivado. O 'Sim' foi imediato e os dois acabaram por trocar alianças em segredo.

Antes da relação com João, Filipe chegou a ter uma namorada, com a qual teve um filho, Salvador, de 16 anos, que sempre aceitou muito bem a sua homossexualidade.