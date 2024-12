Esqueça os jarros: encontrámos o filtro de torneira que convenceu milhares a abandonar a água engarrafada

Este artigo pode conter links afiliados*

Seja por questões ambientais ou simplesmente pela comodidade, a água da torneira tem-se tornado uma escolha cada vez mais popular. Em Portugal, os números são tranquilizadores - a Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR) confirma que 98,88% da água distribuída para consumo humano cumpre todos os parâmetros de qualidade. No entanto, o sabor a cloro ou calcário pode ser um obstáculo para muitos. É aqui que entra o filtro Brita On Tap, que lidera as vendas na Amazon com mais de 7.200 avaliações e 4,4 estrelas.

A experiência de quem já utiliza

"Se não gosta do sabor da água da sua cidade, recomendo! A água da minha cidade é tratada e não é má, mas sabia muito a cloro. Este filtro eliminou qualquer mau sabor, agora bebo água da torneira, acabaram-se as garrafas de plástico", partilha um utilizador satisfeito. "Estou encantado desde que comprei este filtro, antes comprava água engarrafada e gastava muito... A poupança é significativa. O sabor da água melhora muito, sabe quase como a engarrafada", acrescenta outro.

Simples de usar, fácil de instalar

O sistema distingue-se pela sua facilidade de instalação e utilização. Com um indicador que mostra claramente quando é necessário trocar o filtro, o dispositivo garante água nas melhores condições possíveis, tendo capacidade para filtrar até 600 litros antes da substituição do cartucho. "Estou muito satisfeita com a compra. Fácil de colocar na torneira e muito prático. Conseguimos ver os litros de água filtrada que temos para gastar. Dura bastante tempo", confirma uma utilizadora portuguesa.

Qualidade comprovada

O filtro utiliza um sistema de carbono ativado que preserva minerais essenciais como cálcio e magnésio, enquanto remove substâncias que alteram o sabor da água. "O que realmente nos surpreendeu foi a qualidade do sabor da água, eliminando totalmente o calcário. Fizemos um teste com o sistema de qualidade de água da piscina e melhora muito mais que outras marcas", conclui um utilizador que testou várias soluções antes de encontrar esta.

