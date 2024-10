Jarros para filtrar a água pertencem ao passado. Este dispositivo aplica-se na torneira e custa menos de 20 euros

Este artigo pode conter links afiliados*

Deparamo-nos com um dos produtos mais vendidos da Amazon, um dispositivo para filtrar a água da torneira, e refletimos no quanto as pessoas têm investido na qualidade da água nos últimos anos, seja para a água que consomem ou para a água com que tomam banho. Mas afinal, que diferença faz a água filtrada?

Antes de mais, sublinhamos que em Portugal, 98,88% da água distribuída para consumo humano é segura, segundo a Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR). “As análises à qualidade da água na torneira do consumidor são feitas a vários parâmetros físico-químicos e microbiológicos, assim como a cheiro, sabor, cor, e até radioatividade. Ao escolher água da torneira em vez de a comprar engarrafada, além de ser mais amigo do ambiente (deixa de contribuir com resíduos de plástico ou de vidro), consegue uma poupança considerável por ano”, escreve a Deco Proteste.

Já segundo o site BBC, que refere um estudo feito no Reino Unido em 2023 por uma empresa sueca de filtros, Tappwater, 42% dos entrevistados não gostam do sabor da água da torneira ou simplesmente não confiam nela, por medo de bactérias ou produtos químicos como cloro ou metais pesados. De acordo com o site Primo Water, a água da torneira contém até 9 químicos comuns, incluindo mercúrio ou fármacos.

Agora que já sabemos o motivo pelo qual muitas pessoas procuram filtros de água – seja por medo de adoecer, pela consciencialização do que estão a ingerir, ou apenas por não gostarem do sabor da água da torneira – vamos ver o que torna este filtro da Amazon, o X-Guard, tão popular.

Filtragem eficaz e sabor de água pura

O filtro X-Guard utiliza um sistema de carvão ativado de alta qualidade que reduz até 99% do cloro e outras substâncias que afetam o sabor da água. Desta forma, a água ganha um sabor fresco e puro.O filtro preserva os minerais essenciais da água, mantendo os benefícios nutricionais que o nosso corpo precisa.

Este filtro é ideal para consumo direto ou para cozinhar, garantindo que os alimentos não absorvem impurezas ou odores indesejáveis. Com um fluxo de 2 litros por minuto, a água filtrada chega de forma rápida e eficiente, sem períodos de espera.

Como instalo o filtro?

A instalação do X-Guard é simples. Este dispositivo é aplicado diretamente na torneira utilizando um dos seis adaptadores incluídos. Compatível com a maioria das torneiras, adapta-se facilmente a quase todas as cozinhas.

Este filtro para a água é também uma escolha amiga do ambiente: cada cartucho tem uma capacidade de até 1.000 litros, evitando o desperdício de cerca de 2.000 garrafas de plástico. O custo do filtro é inferior ao da compra contínua de água engarrafada.

Alterne entre água filtrada e não filtrada

Equipado com dois modos de fluxo, permite alternar facilmente entre a água filtrada, ideal para beber ou cozinhar, e a água não filtrada, adequada para lavar a loiça ou outras tarefas domésticas. Esta funcionalidade garante que não há desperdício de água filtrada em atividades desnecessárias, prolongando a vida útil do filtro.

Outro ponto a favor é o indicador que lembra quando é necessário substituir o filtro, garantindo que a qualidade da água se mantém inalterada ao longo do tempo.

O que dizem os utilizadores?

Com uma classificação média de quatro estrelas na Amazon, o X-Guard tem conquistado a confiança de muitos consumidores, sendo um dos produtos mais vendidos na categoria da casa. Uma cliente satisfeita partilhou: "É um filtro que funciona muito bem, de fácil operação e com um preço justo. O filtro elimina o sabor a cloro e torna a água mais agradável de beber."

Outro utilizador referiu: "Antes comprávamos imensas garrafas de água, mas desde que instalámos este filtro, poupamos imenso." Muitos compradores também elogiam a simplicidade:"O melhor de tudo é que com um simples botão mudamos entre água filtrada e não filtrada. Muito prático!"

A longevidade do filtro é também um fator de destaque:"Temos o filtro há cerca de 20 dias e a água continua a saber excelente. O cheiro a cloro desapareceu completamente, e esperamos que a duração seja conforme o prometido." Um comentário semelhante refere: "Usamos para cozinhar e beber, e a água tem um sabor muito melhor do que as águas engarrafadas."

*Os produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

