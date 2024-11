Encontrámos o filtro de chuveiro mais vendido da Amazon. O cabelo e a pele agradecem

Este artigo pode conter links afiliados*

Reparámos que, se há coisa que muitas pessoas não dispensam, são filtros para a água do chuveiro, pois está entre os produtos mais vendidos da Amazon. Depois de pesquisarmos a razão que leva as pessoas a usarem filtros para a água da torneira, percebemos que, a do banho é igualmente importante, daí este produto ter tanto destaque e ser tão procurado.

Segundo o site Cosmopolitan, um filtro de chuveiro ajuda a remover o cloro, odores, minerais e outros metais pesados da água. O resultado? Uma pele e cabelo melhor, pois já não estão expostos aos minerais da água ou cloro que afetam o aspeto e a textura do cabelo e da pele. Fica-se com uma pele e cabelo mais saudável, macio e brilhante.

Como funciona?

O filtro da Philips funciona em três etapas: primeiro, remove as partículas maiores existentes na água; depois, elimina o cloro e os metais pesados; e por último, filtra as impurezas mais pequenas que possam ter ficado. O resultado é uma água mais pura e suave, que protege a pele e o cabelo dos efeitos nocivos das impurezas presentes na água canalizada.

Instalação e manutenção

Uma das características mais apreciadas deste filtro é a sua facilidade de instalação - em menos de dois minutos está pronto a usar, sem necessidade de ferramentas especiais ou conhecimentos de canalização.Vai ficar impressionado com a capacidade de filtração do produto: até 50.000 litros de água, com necessidade de substituição apenas a cada 6-12 meses, dependendo da qualidade da água da sua zona.

Benefícios comprovados

A água filtrada proporciona uma experiência de duche completamente diferente. O sistema remove metais pesados, reduz bactérias e fungos e suaviza a água, que é responsável por ressecar a pele e danificar o cabelo. Com um fluxo de água de 8 litros por minuto, garante uma experiência de duche agradável sem comprometer a pressão.

O que diz quem comprou

Os comentários dos utilizadores na Amazon são extremamente positivos, com uma classificação média de 4,2 estrelas. Uma utilizadora partilha: "Desde a primeira utilização notei uma melhoria na textura do meu cabelo. Vivo numa ilha com água dessalinizada que contém muitos resíduos." Outra compradora menciona que "a pele já não fica ressequida e reduzi significativamente o uso de cremes hidratantes." Um terceiro comentário destaca: "O cabelo ficou mais brilhante e menos embaraçado logo após a primeira utilização." Há quem sublinhe a facilidade de instalação: "Instalação super rápida e fácil, nota-se a qualidade da água desde o primeiro uso." Uma cliente satisfeita refere que "a diferença na pele é notável, especialmente no inverno." Outros elogiam a eficácia contra a água dura: "Na minha zona a água tem muita cal e vejo uma diferença enorme na pele e no cabelo." Por fim, um comentário resume bem o sentimento geral: "Foi um verdadeiro achado, já não consigo imaginar o meu duche sem este filtro.

