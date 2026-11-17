Romelu Lukaku anunciou o fim da carreira internacional, depois de 16 anos ao serviço da Bélgica. O avançado deixa um registo histórico de 94 golos em 135 jogos e entra definitivamente para a história do futebol mundial.

O futebol internacional despede-se de mais uma das suas grandes figuras. Romelu Lukaku anunciou, esta segunda-feira, 16 de novembro, que não voltará a representar a seleção da Bélgica, colocando um ponto final numa ligação de 16 anos aos Diabos Vermelhos.

Aos 33 anos, o avançado deixa a equipa nacional como o melhor marcador da sua história, com uns impressionantes 94 golos em 135 internacionalizações. Um registo que o coloca também entre os cinco melhores goleadores de sempre do futebol internacional masculino, numa lista onde figuram nomes como Cristiano Ronaldo e Lionel Messi.

A decisão surge depois de uma carreira internacional marcada por grandes momentos, recordes e participações nas principais competições do futebol mundial. Lukaku representou a Bélgica em quatro Campeonatos do Mundo e três Europeus, tendo sido uma das figuras centrais da chamada geração de ouro do futebol belga.

«Durante estes 16 anos, dei tudo pela seleção nacional. Vivi todas as emoções possíveis», escreveu o futebolista na mensagem de despedida, publicada nas redes sociais.

O avançado agradeceu ainda aos antigos companheiros, treinadores e adeptos, garantindo estar em paz com a decisão. Uma despedida que não significa, contudo, o fim da carreira profissional: Lukaku continua ligado ao futebol de clubes, representando atualmente o Fenerbahçe, na Turquia.

De promessa do futebol belga a um dos maiores goleadores do mundo

Nascido a 13 de maio de 1993, em Antuérpia, na Bélgica, Romelu Lukaku começou a destacar-se muito cedo. Com uma impressionante capacidade física, velocidade e instinto de finalização, rapidamente se tornou uma das maiores promessas do futebol do país.

A formação passou por vários clubes belgas, mas foi no Anderlecht que começou verdadeiramente a chamar a atenção do futebol europeu.

Ainda adolescente, estreou-se pela equipa principal e rapidamente demonstrou que estava preparado para competir entre os profissionais. Na temporada 2009/10, contribuiu para a conquista do campeonato belga e terminou como melhor marcador da competição.

O talento não passou despercebido e, em 2011, o Chelsea avançou para a sua contratação. Tinha apenas 18 anos e estava prestes a iniciar uma longa viagem pelos principais campeonatos europeus.

A primeira passagem por Londres, contudo, não correu como esperava. Sem conseguir conquistar um lugar regular na equipa, acabou por ser emprestado ao West Bromwich Albion e, posteriormente, ao Everton.

Foi precisamente no futebol inglês que começou a construir a reputação de goleador que o acompanharia durante os anos seguintes.

Everton, Manchester United e a afirmação na Premier League

No Everton, Lukaku encontrou estabilidade e protagonismo. Tornou-se uma das principais referências ofensivas da equipa e começou a afirmar-se como um dos avançados mais produtivos da Premier League.

Na temporada 2016/17, marcou 25 golos no campeonato inglês, terminando entre os melhores marcadores da competição e integrando a equipa do ano da Associação de Futebolistas Profissionais de Inglaterra.

As exibições valeram-lhe a transferência para o Manchester United, em 2017.

Em Old Trafford, voltou a demonstrar a capacidade de marcar golos com regularidade, alcançando também a marca dos 100 golos na Premier League.

Apesar dos números, a experiência em Manchester não correspondeu inteiramente às expectativas e, em 2019, Lukaku decidiu mudar de cenário.

O destino seria Itália.

Inter Milão: a conquista que marcou a carreira

A chegada ao Inter Milão representou um dos momentos mais importantes da carreira do avançado belga.

Sob orientação de Antonio Conte, Lukaku encontrou um contexto onde conseguiu explorar as suas principais qualidades. A força física, a capacidade de segurar a bola, a velocidade em transição e a eficácia na finalização fizeram dele uma peça fundamental no ataque italiano.

Na temporada 2019/20, ajudou o Inter a chegar à final da Liga Europa, sendo distinguido como melhor jogador da competição.

Mas foi na época seguinte que alcançou um dos maiores feitos da carreira: a conquista do campeonato italiano de 2020/21.

O Inter terminou uma hegemonia de nove títulos consecutivos da Juventus e Lukaku teve um papel determinante na campanha, com 24 golos no campeonato.

O avançado foi eleito o melhor jogador da Serie A nessa temporada, consolidando o estatuto de uma das grandes figuras do futebol europeu.

Em 2021, regressou ao Chelsea, numa transferência de enorme dimensão financeira. Porém, a segunda passagem pelo clube londrino ficou longe do sucesso que tinha alcançado em Itália.

Seguiram-se novos capítulos no Inter, na Roma e no Napoli, onde voltou a conquistar o campeonato italiano, na temporada 2024/25.

Em 2026, rumou ao Fenerbahçe, dando início a uma nova etapa da carreira, agora no futebol turco.

A geração de ouro da Bélgica e o sonho que ficou marcado em 2018

Se há uma competição que ficará para sempre associada ao percurso internacional de Romelu Lukaku, é o Campeonato do Mundo de 2018.

A Bélgica chegou à Rússia com uma das equipas mais talentosas da sua história. Ao lado de nomes como Eden Hazard, Kevin De Bruyne e Thibaut Courtois, Lukaku foi uma das principais figuras de uma geração que prometia lutar pelos maiores títulos.

E a equipa correspondeu às expectativas.

Os Diabos Vermelhos chegaram às meias-finais, onde foram derrotados pela França, mas venceram Inglaterra no encontro de atribuição do terceiro e quarto lugares.

Conquistaram assim a melhor classificação da história da Bélgica num Mundial.

Lukaku foi determinante ao longo da competição, terminando com quatro golos e integrando o grupo de jogadores que ajudou a transformar a seleção belga numa das grandes potências do futebol internacional.

Participou ainda nos Mundiais de 2014, 2022 e 2026, tendo marcado um total de oito golos nas fases finais da competição.

Ao longo das três participações no Campeonato da Europa, em 2016, 2020 e 2024, somou também seis golos.

A campanha de 2026 marcou a última presença do avançado num Campeonato do Mundo. A Bélgica chegou aos quartos de final, mas acabou eliminada pela Espanha.

Uma infância marcada pelas dificuldades e uma promessa à família

Por detrás do futebolista que movimentou milhões de euros em transferências está uma história pessoal de superação.

Romelu Lukaku nasceu numa família de origem congolesa. O pai, Roger Lukaku, também foi futebolista profissional, tendo representado o antigo Zaire. O irmão mais novo, Jordan, seguiu igualmente uma carreira no futebol.

Mas a infância do avançado esteve longe do conforto que viria a conhecer enquanto profissional.

Numa entrevista ao jornal britânico The Guardian, em 2021, Lukaku recordou as dificuldades económicas que a família atravessou durante os primeiros anos da sua vida.

Uma das imagens que nunca esqueceu foi a de ver a mãe, Adolphine, a acrescentar água ao leite para conseguir alimentar os filhos.

A experiência marcou-o profundamente e ajudou a alimentar uma ambição que começou muito cedo: tornar-se futebolista profissional e proporcionar à família uma vida melhor.

Desde criança, o avançado tinha uma determinação invulgar. O futebol era mais do que uma paixão: era o caminho que acreditava poder mudar o futuro da família.

Aos 16 anos, começou a cumprir esse sonho no Anderlecht. Pouco tempo depois, já era uma das maiores promessas do futebol europeu.

A história pessoal de Lukaku ajuda a perceber a dimensão de um percurso construído com trabalho, ambição e uma ligação muito forte às suas origens.

Um lugar entre os maiores goleadores da história do futebol internacional

A despedida da seleção belga deixa um registo que será difícil de igualar.

Com 94 golos em 135 jogos, Lukaku termina como o melhor marcador de sempre da Bélgica e ocupa o quinto lugar da lista dos melhores goleadores da história do futebol internacional masculino.

À sua frente estão Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Ali Daei e Sunil Chhetri.

É um dado que ganha ainda mais significado quando se recorda que o avançado começou a representar a seleção principal ainda adolescente, em 2010, e manteve uma presença regular ao longo de mais de uma década e meia.

O seu último encontro pela Bélgica foi a derrota por 4-1 frente à França, em outubro. Na mais recente vitória sobre Itália, por 4-1, já não saiu do banco de suplentes.

Agora, depois de quatro Mundiais, três Europeus e dezenas de noites de celebração com a camisola dos Diabos Vermelhos, Lukaku fecha um dos capítulos mais importantes da sua vida profissional.

O adeus à seleção não representa, porém, o fim da história. Aos 33 anos, o avançado continua a jogar e terá agora a oportunidade de se concentrar exclusivamente nos desafios ao nível dos clubes. A Bélgica perde o seu maior goleador de sempre. O futebol internacional despede-se de mais uma das suas grandes figuras.