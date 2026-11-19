Antonio Adán, antigo guarda-redes dos leões, anunciou aos 39 anos que vai deixar o futebol profissional. O espanhol, que foi uma das figuras da equipa de Rúben Amorim, despediu-se dos relvados com uma emotiva mensagem nas redes sociais.

Há jogadores que passam pelos clubes e há outros que ficam para sempre ligados a momentos que os adeptos dificilmente esquecerão. Antonio Adán pertence ao segundo grupo. O antigo guarda-redes do Sporting anunciou o fim da carreira de futebolista profissional, aos 39 anos, numa decisão que marca o encerramento de um percurso de cerca de duas décadas e que não deixou indiferentes os adeptos leoninos.

A notícia foi acompanhada por uma emotiva publicação nas redes sociais, na qual o espanhol recordou os momentos que marcaram a sua vida dentro das quatro linhas. Uma despedida carregada de sentimento, sobretudo para quem acompanhou os quatro anos em que defendeu a baliza de Alvalade e ajudou o Sporting a escrever uma das páginas mais importantes da sua história recente.

«Depois de pensar muito, hoje quero anunciar que deixo o futebol profissional», revelou o guardião, antes de deixar um agradecimento a todos os que fizeram parte do seu percurso.

Na mensagem, Adán recordou os sons que sempre fizeram parte da sua vida enquanto guarda-redes: a bola a bater no poste, uma defesa, os cânticos vindos das bancadas, o ambiente do balneário e aquele silêncio que antecede o apito inicial.

«Tive a sorte de viver tudo o que sonhava quando era criança. Ganhei, perdi, chorei e celebrei e, acima de tudo, aprendi», escreveu, antes de terminar com uma frase que resume o sentimento de despedida: «Obrigado, futebol, foi um privilégio».

Antonio Adán foi bicampeão pelo Sporting e ajudou a devolver a glória a Alvalade

Para os sportinguistas, a notícia tem um significado especial. Afinal, foi em Alvalade que Antonio Adán viveu um dos períodos mais marcantes da carreira, tornando-se uma peça importante na equipa orientada por Rúben Amorim.

O espanhol chegou ao Sporting no verão de 2020, proveniente do Atlético de Madrid, e assumiu desde cedo a titularidade na baliza leonina. A aposta revelou-se acertada e, logo na primeira temporada, o guarda-redes ajudou os leões a conquistar o campeonato nacional de 2020/21, colocando um ponto final num jejum de 19 anos sem títulos de campeão.

Foi uma época histórica para o clube, com Adán a assumir um papel de destaque numa equipa que voltou a fazer os sportinguistas sonhar. O desempenho do guardião foi reconhecido com a distinção de melhor guarda-redes da Liga nessa temporada.

Mas a história não ficou por ali. Em 2023/24, o espanhol voltou a festejar a conquista do campeonato nacional, tornando-se bicampeão pelo Sporting.

Ao longo das quatro temporadas em Alvalade, Adán realizou 156 jogos oficiais e conquistou cinco troféus: dois campeonatos nacionais, duas Taças da Liga e uma Supertaça Cândido de Oliveira.

Números que ajudam a perceber a importância do guarda-redes numa das fases mais vitoriosas do Sporting dos últimos anos e que explicam o carinho que conquistou junto dos adeptos.

Despedida emotiva não passou despercebida aos antigos companheiros

A publicação de Antonio Adán também motivou reações de antigos colegas de equipa e figuras do futebol. Entre os nomes associados às mensagens de despedida estão João Mário, Pedro Gonçalves, Daniel Bragança, Bruno Tabata, Dário Essugo, Eduardo Quaresma e Munir El Haddadi.

São manifestações que mostram como o espanhol deixou uma marca também no balneário, depois de ter partilhado momentos importantes com vários jogadores durante a passagem pelo Sporting.

Aliás, o carinho entre Adán e o universo leonino já tinha ficado evidente em 2024, quando o guarda-redes se despediu do clube. Na altura, confessou que nunca imaginara ser tão feliz a defender o emblema verde e branco e agradeceu aos adeptos por todo o apoio recebido.

«Saio com o orgulho de ter representado este grande clube e de ter deixado tudo em campo», escreveu então.

Uma mensagem que continua a resumir bem a ligação criada durante quatro temporadas em Alvalade.

Uma carreira com passagens por Real Madrid, Betis e Atlético de Madrid

Antes de chegar a Portugal, Antonio Adán construiu um percurso relevante no futebol espanhol. Formado no Real Madrid, estreou-se pela equipa principal dos merengues em 2010 e chegou a ser lançado por José Mourinho na titularidade, numa altura em que Iker Casillas era uma das grandes referências do clube.

Depois de uma passagem pelo Cagliari, em Itália, representou o Real Betis, onde somou 165 jogos oficiais, e o Atlético de Madrid, antes de rumar ao Sporting.

Após deixar Alvalade, no verão de 2024, o guarda-redes ainda teve uma última experiência profissional no futebol iraniano, ao serviço do Esteghlal, na temporada 2025/26.

Agora, aos 39 anos, decide fechar definitivamente esse capítulo. Para os adeptos do Sporting, fica a memória de um guarda-redes que esteve presente em duas conquistas muito especiais e que ajudou a devolver ao clube o protagonismo que tanto procurava. Antonio Adán pendura as luvas, mas o seu nome continuará ligado a uma geração que ficará na memória dos sportinguistas.