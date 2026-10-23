Fim de semana de preços loucos no Continente: preços dos brinquedos e livros vão cair a pique

Fonte: Continente

A campanha decorre de 23 a 25 de outubro e inclui 30% de desconto em todos os brinquedos e reduções entre 20% e 50% em todos os livros, incluindo novidades. Há propostas para crianças e adultos.

Quem está à procura de brinquedos para oferecer ou de um novo livro para ler tem uma oportunidade para aproveitar este fim de semana. O Continente Online lançou uma campanha promocional que decorre entre esta sexta-feira, 23 de outubro, e domingo, dia 25, com descontos em todos os brinquedos e livros disponíveis na plataforma.

A iniciativa contempla 30% de desconto sobre o preço de venda recomendado pelo fabricante (PVPR) em todos os brinquedos e entre 20% e 50% de desconto direto no preço de venda ao público (PVP) em todos os livros, incluindo novidades.

A campanha abrange diferentes públicos, dos mais pequenos aos adultos que continuam a gostar de brincar, colecionar ou descobrir novas histórias.

LEGO, Nintendo e Funko POP! entre os destaques

No universo dos brinquedos, há propostas que prometem conquistar tanto os mais novos como os fãs de cultura pop e os colecionadores.

Entre os destaques estão as construções LEGO inspiradas em referências que atravessam gerações. É o caso da máquina do tempo do filme Regresso ao Futuro, uma peça que recupera um dos veículos mais icónicos da história do cinema, e do modelo inspirado no Game Boy, a clássica consola portátil da Nintendo.

Para quem prefere propostas mais decorativas, o ramo de rosas LEGO surge como uma alternativa que combina criatividade e decoração, sem o problema das flores naturais perderem a frescura.

Os fãs de figuras colecionáveis também encontram motivos para espreitar a campanha. Os Funko POP! marcam presença, com destaque para The Mandalorian, personagem do universo Star Wars.

São sugestões que mostram como os brinquedos já não são apenas um território infantil: também conquistam adultos que procuram recuperar memórias, completar coleções ou encontrar peças ligadas aos seus filmes, séries e jogos favoritos.

Livros com descontos até 50%: há espaço para o suspense

A campanha estende-se igualmente aos livros, com descontos entre 20% e 50%, incluindo títulos recentes.

Entre as sugestões destacadas pelo Continente está A Bruxa, de Freida McFadden, autora conhecida pelas histórias de suspense e pelas reviravoltas que desafiam as expectativas dos leitores.

A escolha ganha particular interesse nesta altura do ano, em que o Halloween serve de pretexto para procurar leituras mais inquietantes. Para quem gosta de mistérios e histórias capazes de prender a atenção até à última página, pode ser uma oportunidade para descobrir um novo título ou acrescentar mais um livro à estante.

Com a campanha a abranger todos os livros disponíveis no Continente Online, a oferta não se limita a este exemplo, permitindo explorar outras opções de leitura.

Até quando pode aproveitar os descontos?

Os descontos estão disponíveis de 23 a 25 de outubro de 2026, exclusivamente no Continente Online.

Durante este período, os brinquedos têm 30% de desconto sobre o PVPR, enquanto os livros beneficiam de reduções diretas entre 20% e 50% sobre o PVP. A campanha inclui novidades editoriais, segundo a informação divulgada pela marca.

O Continente Online destaca ainda a conveniência das compras digitais e a variedade de produtos disponíveis, procurando reunir numa mesma plataforma opções para diferentes idades e interesses.

A marca refere também ter sido distinguida pela DECO PROteste como o supermercado online mais barato de Portugal Continental durante dois anos consecutivos. Trata-se de uma distinção invocada pelo Continente na comunicação da campanha, que reforça o posicionamento da plataforma em torno da poupança.

Para quem pretende aproveitar as promoções, a recomendação é consultar os produtos disponíveis na plataforma durante o período da campanha e confirmar os preços finais antes de concluir a compra.