Saiba como gerir melhor o seu dinheiro em tempo de férias

Com a chegada do verão, todos anseiam por desfrutar das férias e aproveitar ao máximo os dias mais longos e quentes. No entanto, nesta época do ano, o orçamento das famílias portuguesas tende a aumentar, pelo que uma gestão eficaz do dinheiro durante este período pode ajudar a evitar stress desnecessário e a garantir um período sem grandes preocupações. A Nickel, instituição financeira de pagamentos, apresenta seis dicas para gerir o dinheiro durante esta época do ano.



1. Gerir o orçamento

O verão traz, inevitavelmente, despesas adicionais: quer se trate de férias, entretenimento, vestuário ou refeições fora de casa. É, assim, fundamental elaborar um orçamento detalhado que contemple todos os custos previstos para evitar surpresas desagradáveis e estabelecer limites para despesas extras.

2. Ter dinheiro de reserva para uma emergência

Durante este período, ter algum dinheiro de parte para uma eventual emergência pode ajudar a não comprometer o orçamento, garantindo estabilidade financeira e tranquilidade numa altura marcada por despesas adicionais e possíveis imprevistos.

3. Conhecer as formas de pagamento locais

Caso haja uma viagem planeada, é importante conhecer antecipadamente como são feitos os pagamentos no destino escolhido para garantir uma viagem tranquila e financeiramente segura, permitindo um planeamento mais preciso. Saber as formas de pagamento aceites, como cartões de crédito/débito ou dinheiro local, facilita a organização durante a viagem.

4. Acesso a numerário sem custos adicionais

O acesso conveniente a numerário através do levantamento de dinheiro com facilidade e sem custos dá a possibilidade de aproveitar as férias sem a preocupação de taxas elevadas ou dificuldades em encontrar caixas de ATM.

5. Monitorização contínua

Ao acompanhar regularmente as despesas e fazer ajustes conforme necessário no orçamento, é possível garantir que os gastos não ultrapassem os limites definidos. Desta forma, é possível identificar e corrigir eventuais alterações, existindo uma gestão mais eficiente do dinheiro.

6. Escolher uma conta de fácil utilização

A escolha de uma conta de fácil utilização permite controlar e acompanhar transações de forma eficaz e fazer pagamentos e transferências com rapidez, flexibilidade e segurança.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders