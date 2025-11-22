O ano está a chegar ao fim: 4 estratégias para reforçar o orçamento familiar

O final do ano aproxima-se e, com ele, surgem despesas extras e desafios financeiros. Descubra quatro estratégias práticas para reforçar o orçamento e terminar 2025 sem preocupações financeiras

A reta final do ano chegou, o que, para a maioria das pessoas, é sinónimo de festividades, reencontros e, consequentemente, custos acrescidos. Para fazer face às despesas desta época que, muitas vezes, é marcada por um grande volume de almoços, jantares e presentes, torna-se essencial arranjar formas alternativas para completar o orçamento e garantir um fim de ano sem grandes preocupações financeiras.

Nesse sentido, o Clan, empresa com mais de 30 anos de experiência em recursos humanos, apresenta quatro estratégias que pretendem ajudar a tornar esta altura de festa financeiramente mais leve.

1. Oferecer serviços práticos e de apoio

Com o aumento das atividades e compromissos, muitas pessoas acabam por ter pouco tempo e procuram ajuda com tarefas que exigem disponibilidade e organização. Esta é uma excelente oportunidade para oferecer serviços fora do horário laboral e ganhar algum dinheiro extra. Ajuda em montagens (decorações de Natal ou instalações de equipamentos eletrónicos), apoio logístico (entregas, transporte e mudanças) ou serviços de organização (arrumar armários, embalar presentes ou ajuda na compra de presentes como um “personal shopper”) são apenas alguns exemplos.

2. Procurar um trabalho sazonal

Esta fase final do ano é marcada por um aumento significativo da necessidade de mais mão de obra, especialmente nos setores do retalho, e-commerce e logística, impulsionado por eventos como a Black Friday e o Natal. O Clan tem várias oportunidades de trabalho em aberto para reforço em empresas de diferentes setores, de norte a sul do país.

3. Explorar o potencial das plataformas digitais

A internet é um universo de oportunidades para quem procura flexibilidade e rendimentos extra. Existem diversas plataformas onde é possível realizar tarefas remotas, que permitem definir os próprios horários de acordo com o que é mais conveniente. Existem opções tão diversas como estudos de mercado e inquéritos, categorização de dados, transcrição de áudios, testes de websites/aplicações e, até, apoio administrativo (gestão de e-mails, agendamentos).

4. Rentabilizar artigos

Muitos dos artigos que temos em casa e que já não utilizamos com frequência podem gerar um rendimento extra, em vez de simplesmente acumularem pó. Através de algumas plataformas digitais é possível rentabilizá-los ao alugar equipamentos (jardinagem, limpeza), ferramentas elétricas (berbequins, serras), materiais de campismo e roupa para ocasiões especiais, ou mesmo arrendar espaços de arrumação. Além disso, a venda de artigos em segunda mão é uma forma prática de desocupar espaço e receber dinheiro, sem grandes complicações.

