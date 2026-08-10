Sabe quanto gasta o seu parceiro? Cinco casais registaram tudo durante uma semana

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Quanto gasta realmente a pessoa com quem partilha a vida? E até que ponto conhece os seus hábitos financeiros? O jornal britânico The Guardian desafiou cinco casais, residentes no Reino Unido e em Espanha, a manterem diários de despesas separados durante uma semana e a revelarem depois os resultados aos respetivos parceiros.

A experiência mostrou que, mesmo entre casais que dividem as despesas da casa e mantêm contas conjuntas, existem frequentemente gastos individuais desconhecidos, diferentes perceções sobre o valor do dinheiro e prioridades financeiras pouco alinhadas.

Num dos casos, Rachel gastou mais de 1.200 libras, cerca de 1.402 euros, numa semana, incluindo 675 libras, aproximadamente 789 euros, em tratamentos estéticos. O companheiro, Kojo, desconhecia o valor desses procedimentos e ficou também surpreendido ao saber que Rachel acumulava cerca de 2.500 libras, o equivalente a aproximadamente 2.921 euros, de dívida num cartão de crédito.

Rachel, por sua vez, descobriu que Kojo gastava semanalmente cerca de 25 libras, aproximadamente 29 euros, em tabaco, um hábito que este escondia da família. A partilha dos diários permitiu ao casal identificar despesas que poderiam reduzir, mas também compreender melhor as inseguranças e motivações por detrás de algumas compras.

Para Caitlin e Jasper, ambos profissionais da área financeira, as principais divergências surgiram em torno das obras da casa e das compras pessoais. Caitlin considerou excessivo que Jasper tivesse gasto mais de 350 libras, cerca de 409 euros, em roupa numa única encomenda, enquanto este questionou algumas despesas relacionadas com a renovação da habitação.

Apesar dos rendimentos elevados e da existência de uma conta conjunta para cobrir despesas, férias e obras, o casal reconheceu que continua a discutir sobre a forma como o dinheiro deve ser aplicado, sobretudo perante decisões que beneficiam ambos, mas são inicialmente pagas por apenas um.

Noutro exemplo, Martha revelou gastar regularmente em roupa em segunda mão, flores e cigarros eletrónicos, enquanto Gary admitiu ter adiado o pagamento de uma multa de trânsito até o valor atingir 250 libras, aproximadamente 292 euros. A experiência levou ambos a reconhecer que pequenos hábitos e decisões adiadas podem ter um impacto significativo no orçamento.

A maior surpresa da reportagem surgiu, porém, entre Jake e Ryan. Durante a semana, Jake comprou um relógio Omega no valor de 5.800 libras, cerca de 6.778 euros, através de um plano de financiamento sem juros, sem discutir previamente a decisão com o companheiro.

A compra provocou um conflito porque o casal estava a poupar para um futuro processo de adoção. Para Ryan, a questão não estava apenas no preço do relógio, mas no que a decisão revelava sobre o alinhamento das prioridades do casal. Jake defendeu que continuava a pagar as despesas, a contribuir para as poupanças e que deveria poder usar parte do rendimento para comprar algo de que gostava.

Também as diferenças salariais influenciaram a relação de Lara e Max, residentes em Barcelona. Lara, que trabalha no setor tecnológico e recebe significativamente mais do que o companheiro, assume frequentemente despesas de maior valor e oferece-lhe roupa e viagens. Max reconheceu que precisou de tempo para se adaptar à diferença de rendimentos, embora tenha sublinhado que o desconforto está sobretudo relacionado com a exibição de riqueza.

Os cinco casos mostram que as discussões financeiras entre casais raramente se resumem aos valores gastos. As compras podem refletir inseguranças, experiências familiares, diferenças de rendimento, objetivos de longo prazo e diferentes ideias sobre aquilo que constitui uma despesa necessária ou um luxo.

A experiência promovida pelo The Guardian sugere ainda que manter um diário financeiro, mesmo durante um período curto, pode ajudar a identificar padrões de consumo, despesas pouco conscientes e temas que os casais tendem a evitar.

Mais do que fiscalizar as escolhas individuais, o exercício pode ser um ponto de partida para conversar sobre poupança, autonomia e objetivos comuns.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders