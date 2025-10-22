Facebook Instagram
Dinheiro

Tem as finanças sob controlo? Conheça 7 sinais de alerta

Estes indicadores fazem parte do seu dia a dia? Então está na hora de recuperar a estabilidade financeira

Doutor Finanças
Hoje às 12:52
Finanças
Finanças
Fonte: freepick
Contas e cartões para estudantes: O primeiro passo para a independência financeira

Muitos portugueses vivem com ansiedade financeira e não conseguiriam enfrentar uma despesa inesperada já no próximo mês. Para evitar surpresas desagradáveis, é fundamental reconhecer os principais sinais de alerta e agir antes que o problema se agrave.

1. Falta de visão e planeamento

Se não sabe para onde vai o dinheiro e não tem orçamento nem regista despesas, está a navegar sem rumo. Sem esta base, é impossível identificar excessos ou definir prioridades. O que fazer? Liste todos os rendimentos, despesas e dívidas, e crie um orçamento simples.

2. Orçamento preso nas despesas fixas

Quando habitação, transportes, seguros e serviços básicos absorvem quase todo o rendimento, qualquer imprevisto pode desencadear endividamento. Analise contratos, renegoceie condições e elimine serviços desnecessários para libertar margem.

3. Falta de almofada financeira

Se não tem fundo de emergência, recorre às poupanças para pagar contas do mês ou faz transferências à última hora para evitar descobertos, vive sob pressão constante. Automatize uma micropoupança mensal e ajuste datas de débitos para coincidir com o salário.

4. Crédito a sustentar o dia a dia

Usar cartão de crédito para despesas correntes ou acumular compras para “pagar depois” pode tornar-se insustentável devido aos juros elevados. Equacione deixar de usar o cartão, priorize o pagamento de dívidas com taxas mais altas e evite recorrer ao crédito para despesas básicas.

5. Taxa de esforço superior a 30% do rendimento líquido

Quando os encargos com crédito ultrapassam 30% do rendimento líquido, a margem para imprevistos começa a desaparecer e o risco de incumprimento aumenta. Renegoceie taxas e prazos, consolide créditos se necessário e evite novos financiamentos até recuperar folga.

6. Dívidas fiscais e notificações judiciais

Sinais externos como dívidas fiscais, notificações judiciais ou registos problemáticos no Banco de Portugal indicam que o problema já tem impacto legal e reputacional. Regularize prestações em atraso e procure planos de pagamento formais junto das entidades credoras.

7. Comportamentos e sinais familiares

Os alertas comportamentais e familiares – evitar abrir o homebanking, fazer compras impulsivas, esconder gastos ou ter discussões frequentes sobre dinheiro – mostram que o problema não é só financeiro, mas também emocional. Implemente regras simples, como esperar 48 horas antes de comprar, e envolva a família na gestão das finanças.

Tem as finanças descontroladas? Faça o teste

Se quer descobrir (ou confirmar) se a sua situação financeira está a fugir-lhe do controlo, faça este teste. A partir deste diagnóstico, poderá evitar que a situação se agrave e recuperar estabilidade no futuro.

RELACIONADOS
Contas e cartões para estudantes: O primeiro passo para a independência financeira
Mais de metade dos jovens portugueses vê a reforma como um desafio financeiro
Revolut aposta no dinheiro físico e prepara rede de caixas ATM em Portugal
Novo incentivo permite a jovens acumular salário com parte do subsídio de desemprego
Programa de mentoria da Pedras Sabores vai apoiar 150 jovens a seguirem os seus sonhos
Mais Vistos
00:03:14
Secret Story
Nova pista surge na casa e Leandro acerta em cheio
tvi
00:01:56
Secret Story
Marisa tenta adivinhar o segredo de Inês. Será que acertou?
tvi
Sporting
Homenagem do Sporting aos adeptos
maisfutebol
00:01:33
Secret Story
Joana não se apercebe que estava no ar e faz confissão sobre Fábio e Liliana: «Houve barulhos noturnos»
tvi
Destaques IOL
Perda de peso
Perder peso durante a menopausa é possível se cortar nestes três alimentos, garante especialista
Saúde
Faz jejum intermitente? Saiba o que pode comer para o interromper sem comprometer os resultados
Saúde
Há 4 sintomas a ter em atenção: um deles está quase sempre presente nos ataques cardíacos
Saúde
Já há uma análise ao sangue que deteta mais de 50 tipos de cancro (e antes de haver sintomas)
Mais Lidas
Tia zana torres
«Estamos a falar de crianças com 11 anos…» — mãe indignada denuncia caso na escola e vídeo torna-se viral
Dois às 10
Assassínio de Susana Gravato: o cuidado que o filho de 14 anos terá tido depois do crime e que levou a polícia a desconfiar
tvi
Internacional
Jesus imparável: Al Nassr, sem Ronaldo, vence na Champions Asiática
maisfutebol
Catarina Furtado
Todos conhecem Catarina Furtado, mas talvez poucos saibam quem é o seu pai famoso
Famosos
"Secret Story": Vera tem reação inesperada... que envolve expulsão de Inês!
selfie
Lojas
Faz frente ao Lidl e Mercadona: a loja que é um fenómeno em toda a Europa abre mais um espaço em Portugal