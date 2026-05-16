46 anos e uma dívida média na ordem dos 19 mil euros. Este é o perfil dos portugueses sobre-endividados

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Dados analisados pela Bravo, com base em cerca de 9.100 casos em Portugal, mostram que a maioria dos clientes tem uma dívida média próxima dos 19 mil euros e cerca de 46 anos de idade. E, contrariamente à perceção generalizada de que o sobre-endividamento afeta sobretudo os jovens ou pessoas em situações extremas, a avaliação da empresa especializada em consultoria financeira e gestão de dívida constata que o problema atinge principalmente pessoas em idade ativa, muitas vezes com responsabilidades familiares e rendimentos limitados. Vejamos: apenas 2% tem entre 18 e 25 anos, enquanto 72% têm idades entre 36 e os 65 anos. A média ronda os 46 anos. Relativamente ao género, 46% dos casos correspondem a homens e 54% a mulheres.

A análise da Bravo revela também que uma parte significativa das pessoas, mais de 30% pertence a profissões menos qualificadas, o que, segundo a consultora, sugere maior vulnerabilidade ao aumento do custo de vida e a imprevistos financeiros. Seguem-se o pessoal dos serviços e vendedores, com 21%, e os operários, artífices e trabalhadores similares, com 11%.

Verifica-se ainda que mais de 40% dos casos corresponde a pessoas solteiras, o que pode indiciar uma menor rede de suporte financeiro em situações de dificuldade. Além disso, constatou-se que o sobre-endividamento não resulta apenas de dívidas elevadas, mas sobretudo da dificuldade em gerir encargos no contexto atual.

Outro aspeto relevante da análise prende-se com o facto da maior concentração de casos ocorrer em áreas urbanas, com destaque para a região de Lisboa (26%), seguida do Porto (14%) e de Setúbal (10%), percentagens que refletem o impacto do custo de vida mais elevado nestas zonas.

No que respeita à duração média dos processos, constata-se que anda na ordem dos quatro anos e meio (55 meses), o que deixa antever que a recuperação financeira acaba por ser um processo prolongado, na maioria dos casos.

Na opinião de Carlos Alvarez, Country Manager da Bravo em Portugal, estes dados “demonstram é que a maioria das pessoas em situação de sobre-endividamento não está num ponto sem retorno. Está sim, a tentar gerir responsabilidades financeiras cada vez mais difíceis num contexto económico exigente”.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders