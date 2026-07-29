Como proteger os seus dados pessoais e financeiros na internet

Mensagens que parecem ser enviadas pelo banco, chamadas com números familiares no ecrã e sites clonados quase idênticos aos verdadeiros. As burlas e esquemas online são cada vez mais convincentes. Um clique distraído basta para comprometer acessos ou ceder dados do cartão.

Mesmo com um sistema financeiro robusto, o utilizador continua exposto. Segundo o Relatório dos Sistemas de Pagamentos 2025 do Banco de Portugal, cada transferência fraudulenta rondou, em média, os 2.564 euros no primeiro semestre. Uma falha isolada pode custar caro.

Ter palavras-passe fortes, manter equipamentos atualizados e nunca revelar códigos bancários são práticas essencias para manter os dados pessoais e financeiros protegidos.

Crie palavras-passe únicas

Reutilizar a mesma palavra-passe em vários sites transforma qualquer ataque numa porta aberta para todos os outros serviços.

O ideal é que cada conta tenha uma combinação própria, longa e sem ligação a dados públicos, como nomes de familiares ou datas de aniversário. Juntar quatro ou cinco palavras aleatórias tende a ser mais eficaz, e mais fácil de memorizar, do que sequências curtas cheias.

Um gestor de palavras-passe ajuda a organizar tudo e a aumentar a segurança das suas contas.

Ative a autenticação de dois fatores

A autenticação de dois fatores obriga a validar o acesso com algo além da palavra-passe: uma aplicação autenticadora, uma chave física, biometria ou um código temporário.

Comece pelas contas que dão acesso a todas as outras: email, banco, ID Google ou Apple, redes sociais e sites de compras. Os SMS ainda ajudam, mas ficam vulneráveis se o número for comprometido.

Não partilhe nenhum código, mesmo com quem se apresente como funcionário bancário.

Não esqueça a segurança do telemóvel

Praticamente tudo o que importa está hoje no telemóvel. Defina um código de desbloqueio pouco óbvio, ative a biometria e escolha um PIN distinto para o cartão SIM.

Ligue o rastreio e apagamento à distância, oculte notificações no ecrã bloqueado e instale apps apenas através das lojas oficiais.

Não adie atualizações nem descuide a rede

As atualizações do sistema e das aplicações corrigem falhas que abrem caminho a software malicioso. Em casa, substitua a palavra-passe original do router por uma combinação forte.

Fora de portas, evite entrar na conta do banco através de redes públicas. Se tiver de aceder fora de casa, os dados móveis costumam ser a opção mais segura.

Confirme cada pagamento antes de autorizar

Depois de enviada, uma transferência dificilmente volta atrás. Por isso, valide sempre o IBAN, o nome, o montante e o descritivo antes de confirmar uma transferência.

Se a app do banco avisar que o titular não coincide com o nome introduzido, pare e verifique por outro meio.

Ajuste limites e ative alertas

Adapte os limites diários de transferências, compras online e levantamentos ao que costuma movimentar e ative notificações para todos os movimentos.

Nas compras online, os cartões virtuais com plafond controlado protegem os dados do cartão principal.

O que fazer perante uma suspeita?

Se partilhou um código, inseriu credenciais numa página estranha ou autorizou uma operação que não reconhece, contacte de imediato o banco pelos canais oficiais. Peça o bloqueio de cartões e acessos, altere palavras-passe num dispositivo seguro e apresente queixa às autoridades.