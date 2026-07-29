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Saiba como proteger os seus dados pessoais online
Saiba como proteger os seus dados pessoais online

Como proteger os seus dados pessoais e financeiros na internet

Doutor Finanças
Há 2h e 52min

Saiba que hábitos adotar para reforçar a segurança dos seus dados pessoais e financeiros na internet e reduzir o risco de fraude.

Mensagens que parecem ser enviadas pelo banco, chamadas com números familiares no ecrã e sites clonados quase idênticos aos verdadeiros. As burlas e esquemas online são cada vez mais convincentes. Um clique distraído basta para comprometer acessos ou ceder dados do cartão.

Mesmo com um sistema financeiro robusto, o utilizador continua exposto. Segundo o Relatório dos Sistemas de Pagamentos 2025 do Banco de Portugal, cada transferência fraudulenta rondou, em média, os 2.564 euros no primeiro semestre. Uma falha isolada pode custar caro.

Ter palavras-passe fortes, manter equipamentos atualizados e nunca revelar códigos bancários são práticas essencias para manter os dados pessoais e financeiros protegidos.

Crie palavras-passe únicas

Reutilizar a mesma palavra-passe em vários sites transforma qualquer ataque numa porta aberta para todos os outros serviços.

O ideal é que cada conta tenha uma combinação própria, longa e sem ligação a dados públicos, como nomes de familiares ou datas de aniversário. Juntar quatro ou cinco palavras aleatórias tende a ser mais eficaz, e mais fácil de memorizar, do que sequências curtas cheias.

Benefícios exclusivos?
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Um gestor de palavras-passe ajuda a organizar tudo e a aumentar a segurança das suas contas.

Ative a autenticação de dois fatores

A autenticação de dois fatores obriga a validar o acesso com algo além da palavra-passe: uma aplicação autenticadora, uma chave física, biometria ou um código temporário.

Comece pelas contas que dão acesso a todas as outras: email, banco, ID Google ou Apple, redes sociais e sites de compras. Os SMS ainda ajudam, mas ficam vulneráveis se o número for comprometido.

Não partilhe nenhum código, mesmo com quem se apresente como funcionário bancário.

Não esqueça a segurança do telemóvel

Praticamente tudo o que importa está hoje no telemóvel. Defina um código de desbloqueio pouco óbvio, ative a biometria e escolha um PIN distinto para o cartão SIM.

Ligue o rastreio e apagamento à distância, oculte notificações no ecrã bloqueado e instale apps apenas através das lojas oficiais.

Não adie atualizações nem descuide a rede

As atualizações do sistema e das aplicações corrigem falhas que abrem caminho a software malicioso. Em casa, substitua a palavra-passe original do router por uma combinação forte.

Benefícios exclusivos?
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Fora de portas, evite entrar na conta do banco através de redes públicas. Se tiver de aceder fora de casa, os dados móveis costumam ser a opção mais segura.

Confirme cada pagamento antes de autorizar

Depois de enviada, uma transferência dificilmente volta atrás. Por isso, valide sempre o IBAN, o nome, o montante e o descritivo antes de confirmar uma transferência.

Se a app do banco avisar que o titular não coincide com o nome introduzido, pare e verifique por outro meio.

Ajuste limites e ative alertas

Adapte os limites diários de transferências, compras online e levantamentos ao que costuma movimentar e ative notificações para todos os movimentos.

Nas compras online, os cartões virtuais com plafond controlado protegem os dados do cartão principal.

O que fazer perante uma suspeita?

Se partilhou um código, inseriu credenciais numa página estranha ou autorizou uma operação que não reconhece, contacte de imediato o banco pelos canais oficiais. Peça o bloqueio de cartões e acessos, altere palavras-passe num dispositivo seguro e apresente queixa às autoridades.

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