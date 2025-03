Consignar o IRS a uma instituição faz-me perder dinheiro?

A resposta é não. E explicamos o porquê. A consignação de IRS é facultativa e não reduz o seu reembolso nem aumenta o imposto a pagar. Trata-se apenas de redirecionar parte do imposto para uma entidade útil à sociedade (à sua escolha), de entre uma lista de mais de 5.000 instituições elegíveis.

Ao escolher uma instituição, está a contribuir para o seu financiamento, muitas vezes vital para a continuidade das suas atividades. Para algumas instituições de solidariedade, religiosas, culturais ou ambientais, as verbas decorrentes da consignação de IRS são um “balão de oxigénio” e representam uma porção muito significativa do seu orçamento anual.

Este ano, o limite de consignação do IRS passa de 0,5% para 1%. Isto significa que pode redirecionar parte do imposto para uma entidade útil à sociedade, de entre uma lista de mais de 5.000 instituições elegíveis.

Basta manifestar o seu desejo, durante o preenchimento da declaração de IRS, que deve ser entregue entre 1 de abril e 30 de junho.

Como é calculado o valor relativo à consignação?

O valor de 1% do IRS é relativo aos rendimentos após as deduções à coleta, ou seja, após os abatimentos de despesas gerais do agregado familiar, encargos com saúde, educação, imóveis, lares e outros.

Veja este exemplo concreto. Imagine que, em 2024, ao longo do ano, foram retidos 10.000 euros do seu salário para o IRS. Depois de aplicadas as deduções com saúde, educação e outras despesas, as Finanças fazem as contas e determinam que o imposto final a pagar é de 6.000 euros. Como já entregou mais do que esse valor no decorrer do ano, tem direito a um reembolso de 4.000 euros.

No que toca à consignação, o cálculo é feito com base nos 6.000 euros de imposto devido. Como a taxa aplicável é de 1%, isso significa que pode direcionar 60 euros para uma instituição à sua escolha.

E o que muda no seu reembolso? Nada. Continua a receber os seus 4.000 euros na mesma. A única diferença é que, em vez de todo o imposto devido (6.000 euros) ficar com o Estado, uma parte vai para uma causa que realmente importa para si.

Consignação do IVA já suporta custos

Já se quiser doar não só parte do IRS, mas também do IVA, aí sim pode acabar por comportar custos para si, já que ao fazê-lo, está a abdicar de 15% do imposto suportado nas despesas por exigência de fatura, como oficinas, cabeleireiros, restaurantes e alojamentos ou veterinário.

No fundo, em vez de este valor ser deduzido ao seu rendimento coletável, será entregue à entidade que escolheu.